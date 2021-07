Anna Tatangelo a Sorrento, la colazione ed altri dolci indizi: non è da sola

Gigi D’Alessio sembra avere già fatto le presentazioni social della sua nuova compagna ma Anna Tatangelo non dice molto anche se il soggiorno a Sorrento sembra raccontare qualcosa in più del suo nuovo amore, della sua nuova vita. La cena di ieri con più persone al tavolo ma poi questa mattina la colazione pubblicata tra le storie di Instagram racconta forse del suo nuovo compagno. Anna Tatangelo e Livio Cori, le indiscrezioni sulla presunta coppia non sono una novità ma lei non conferma e non smentisce ed è sempre più chiaro che chi tace acconsente ma anche che non parlerà della sua vita privata, almeno non ancora. Le immagini da Sorrento sembrano dire che la bellissima Anna Tatangelo è in un luogo così romantico in dolce compagnia.

ANNA TATANGELO A SORRENTO IL SUO BUONGIORNO E’ PERFETTO

Il buongiorno di questa mattina è un risveglio carico di sensualità ma anche con una colazione in camera che è una vera delizia e soprattutto è per due. Due caffè, due bicchieri, il tavolo apparecchiato per due con uno splendido panorama e quel cuore azzurro aggiunto da Anna Tatangelo.

Curiosando tra le storie di Instagram di Livio Cori ci sembra di scorgere la piscina dell’hotel Mediterraneo di Sorrento dove sta soggiornando la cantante. Sarà un puro caso? Ci piace molto di più immaginare che il loro è un amore che ha bisogno di crescere un po’ alla volta e che solo quando saranno pronti davvero lo riveleranno a tutti in modo ufficiale. Intanto, entrambi sono molto concentrati sui rispettivi progetti musicali. C’è una nuova vita per Anna Tatangelo che ha ammesso che della vecchia vita con Gigi D’Alessio non le manca niente ma allo stesso tempo rifarebbe tutto, per l’amore che c’è stato tra loro e soprattutto perché ha ricevuto il dono più grande, suo figlio Andrea.