Gli auguri a Belen da Stefano De Martino e Corona, il benvenuto a Luna

Belen ha annunciato subito la nascita della figlia e gli auguri alla piccola Luna sono arrivati anche da Fabrizio Corona e Stefano De Martino. L’ex marito di Belen Rodriguez ha però evitato di commentare con gli auguri che magari tutti avrebbero voluto leggere. Stefano De Martino ha infatti lasciato solo un like alla foto della piccola appena nata. Luna Marì è il frutto dell’amore di Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese ma poco più di un anno fa la showgirl ha provato in tutti i modi a tenere in piedi la famiglia perché ha sempre amato Stefano e per amore del piccolo Santiago. I rapporti tra i due ex sembrano però distesi, dopo il primo periodo con inevitabili rancori e sofferenze adesso c’è ben altro a cui pensare, alla vera felicità di tutti. Il like di Stefano immaginiamo sia solo parte del suo benvenuto alla piccola Spinalbese. Di certo il conduttore e ballerino avrà fatto gli auguri in modo più diretto per la nascita della sorellina di suo figlio.

GLI AUGURI DI FABRIZIO CORONA A BELEN

Ben più espliciti gli auguri di Fabrizio Corona alla sua ex: “Auguri Gorda, benvenuta Luna” ha scritto tra le storie di Instagram taggando anche Antonino Spinalbese. Auguri che avranno di certo fatto piacere alla showgirl argentina che è appena diventata mamma per la seconda volta.

Sarà rimasto deluso chi immaginava che Santiago avrebbe trascorso questi giorni in vacanza con il papà mentre la mamma dava alla luce Luna. E’ invece giusto che il figlio di Belen e Stefano resti nella villa presa in affitto in attesa di conoscere la sorellina, anche perché il parto non era programmato, quindi non era possibile organizzare tutto in un attimo. Stefano De Martino è in Costiera e chissà che non ci sia più di un motivo per non lasciare la sua adorata regione.