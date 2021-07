La festa di benvenuto a Luna emoziona Belen e Antonino

Dopo l’emozione per la nascita di Luna oggi per Belen e Antonino c’è l’emozione immensa del ritorno a casa. La villa in cui tutta la famiglia sta trascorrendo l’estate è stata addobbata con tanto rosa e dettagli dolcissimi. Il fiocco rosa mostrato da nonna Veronica e l’immensa tenerezza di Santiago e Luna Marì sul divano mentre si conoscono, è il loro primo incontro. Un ricamo con tutte le informazioni della piccola di casa, è da appendere o conservare: “E’ nata Luna Marì lunedì 12 luglio 2021 alle ore 00,47 – 47 cm e 2980 grammi”. Tanti orsetti in casa, tanti palloncini bianchi e rosa, le candele, i biscottini a forma di stella e di luna. C’è anche una luna gigante, altri orsetti, degli abitini meravigliosi per la piccolina e dei cuscini con il nome di Luna e di Santiago. Tanti altri dettagli che raccontano queste ore dolcissime.

TANTI I REGALI PER DARE IL BENVENUTO A LUNA MARI’ SPINALBESE

Si notano alcuni regali per la piccolina, tutte cose utilissime per una neonata, soprattutto per la sua mamma. E’ solo l’inizio di una nuova vita, Belen e Luna Marì sono appena arrivate a casa, c’è tutto il tempo per presentare la piccola al resto della famiglia. Nella villa non ci sono Cecilia e Ignazio, ieri era il compleanno di Nacho e la coppia ha voluto festeggiare con la famiglia Moser e gli amici. Presto arriveranno anche loro e un po’ alla volta tutti gli altri.

Intanto, Belen e Antonino si godono questo periodo meraviglioso. In poco più di un anno la loro vita è cambiata e la Rodriguez è passata dalle lacrime di un nuovo addio all’amore di Antonino Spinalbese, a una nuova vita, una famiglia ancora più felice e allargata. Anche su Luna la sua mamma non ha dubbi, desidera mostrare lei la loro vita per scoraggiare il più possibile i paparazzi e i curiosi.