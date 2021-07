Eros Ramazzotti, dalla Grecia arriva lo sfogo della bella Marta

Chi è Marta Delogu? E’ una giovane ragazza amica di Eros Ramazzotti che con il cantante sta trascorrendo una bella vacanza in Grecia. Con loro ci sono anche i figli e la tata. Le foto di Eros Ramazzotti e Marta Delogu sono apparse sulla rivista Chi, niente che faccia pensare a un rapporto di coppia, nessun bacio o tenerezza da storia d’amore. I paparazzi li hanno pizzicati insieme a Mykonos, certo la situazione stuzzica la fantasia e la cronaca rosa si accende ma nessuno ha parlato di relazione. Marta però ha ugualmente voluto scrivere il suo sfogo tra le storie di Instagram. In questo modo ha voluto respingere anche l’eventuale ipotesi di un flirt. Abbracci e confidenze sono evidenti tra le pagine del settimanale Chi e la bella aspirante attrice si è detta stupita della cattiveria delle persone.

MARTA DELOGU CON EROS RAMAZZOTTI SOLO UNA BELLA AMICIZIA

22 anni di origini sarde, aspirante attrice, bella e in vacanza con Eros Ramazzotti. Una bella amicizia che fa ovviamente spettegolare: “Solo due parole per commentare quello che state leggendo in questi giorni: FAKE NEWS. Mi meraviglio di tutte le persone che credono a questo tipo di gossip, mi dispiace per le vostre chiacchiere ma si tratta solo di una vera amicizia. Oltretutto non mi capacito della cattiveria di certe persone riguardo la notizia, mi colpisce in particolare modo che la maggior parte dei commenti sia da parte di donne” si legge tra le storie di Instagram di Marta Delogu.

Eros invece questa volta non ha ancora detto nulla ma in realtà non c’è molto da dire. Intanto, si parla di Marta che da un po’ si è trasferita a Roma per inseguire il suo sogno e in modo concreto studia al Centro Nazionale di Cinematografia. Inoltre, su Instagram ha giù un bel seguito.