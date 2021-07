Eros Ramazzotti in vacanza con i figli ma c’è anche Marta

Eros Ramazzotti torna su Chi ma questa volta il settimanale di gossip fa attenzione e non parla d’amore ma di amicizia tra il cantante e la giovane Marta Delogu. Eros è in vacanza con i figli, ha scelto ancora la Grecia, Mykonos. Il cantante non è da solo con i suoi due bambini, con loro c’è anche Marta, in più c’è anche la tata che si occupa di Gabrio Tullio e Raffaela Maria. Il settimanale di gossip diretto da Alfonso Signorini sarà in edicola domani e per i fan di Eros sarà ancora più piacevole sfogliare le pagine di cronaca rosa. Chi è Marta Delogu? E’ da un po’ di tempo che i due si frequentano ma non sono fidanzati. Ramazzotti dopo la separazione da Marica Pellegrinelli ha dovuto più volte smentire i vari amori che gli attribuivano. Si infastidisce sempre molto quando si tocca questo argomento e quando si racconta ciò che non è vero.

EROS PRIMA DI TUTTO PROTEGGE I SUOI FIGLI

Il legame con Marica Pellegrinelli continua ad essere forte, continuano ad occuparsi insieme dei figli e spesso vanno in vacanza tutti insieme. A Mykonos però la splendida modella non c’è. Con Eros Ramazzotti c’è Marta Delogu che è nata nel 1999 a Sassari, “da qualche anno si è trasferita a Roma per studiare recitazione presso il Centro nazionale di Cinematografia. L’amicizia con il cantante è nata sui social qualche mese fa, poi i due si sono incontrati e da quel momento la loro amicizia si è consolidata ogni giorno di più fino a diventare così solida che Eros ha deciso di portare Marta con sé e con i figli in vacanza a Mykonos”.

Così sono tutti insieme in vacanza nella casa che lui prende in affitto ogni anno. “La confidenza tra i due è evidente così come l’ottimo rapporto che Marta ha instaurato con i figli del cantante, che si gode la vacanza felice e sereno come non lo si vedeva da tempo” racconta Chi che aggiunge che Eros e Marta non hanno fatto solo vita casalinga sull’isola ma si sono goduti anche i posti più esclusivi di Mykonos. Inoltre, di giorno Eros ne approfitta per tenersi in forma e prepararsi al tour che dovrebbe partire prima della fine dell’anno.