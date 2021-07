Flavio Insinna racconta di Adriana, colpo di fulmine per sempre con la concorrente di Affari Tuoi

A volte la realtà supera le storie d’amore dei film e Flavio Insinna e la sua Adriana ne sono l’esempio. E’ dal 2016 che Flavio Insinna e Adriana Riccio stanno insieme, si sono conosciuto durante Affari Tuoi, lei è una ex concorrente. Il conduttore di Rai 1 parla sempre poco della sua vita privata, solo in tv resta davanti alle telecamere, per il resto conduce una vita lontano dai riflettori. Il loro è stato un vero colpo di fulmine che poi si è trasformato in una meravigliosa storia d’amore. Sempre così bravo con le parole Flavio Insinna non potrebbe far mancare dichiarazioni d’amore importanti per la sua Adriana e anche alla rivista Oggi racconta di lei parlando della luce che rappresenta per lui, la luce che emana in tutta la casa.

LE PAROLE D’AMORE DI FLAVIO INSINNA ALLA SUA COMPAGNA

Un colpo di fulmine per entrambi e tra un pacco e un altro, lei rappresentava il Veneto, tutto ebbe inizio. Puntata dopo puntata si innamorano e dopo cinque anni sono più felici che mai. Vivono insieme a Roma e Insinna confessa che quando lei parte tutto si spegne per riaccendersi quando torna.

“E’ una donna che ti dà una forza che non riesco a definire – ha confidato Flavio al settimanale Oggi – Quando parte e va a trovare i suoi al nord la casa si spegne. Ma si spegne proprio tutto: il giardino s’intristisce, le cose colorate che abbiamo a casa diventano fosche e cupe. E quando torna si riaccende tutto. Irradia una cosa che ha solo lei, emana una luce”.

Le parole che aggiunge sono ancora più belle e piene d’amore per la sua compagna: “Non sono al livello di Adriana, non lo sarò mai, ma vorrei che un pochino del mio sorriso arrivasse a lei, non vorrei essere solo la parte che prende e basta“.