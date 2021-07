Matteo Salvini e Francesca Verdini in spiaggia, lei è in gran forma

Prosegue la storia d’amore tra Matteo Salvini e Francesca Verdini e anche questa estate li ritroviamo in spiaggia insieme. Abbracciati, romantici, pronti al bacio in ogni momento anche mentre brindano a chissà cosa. E’ la rivista Chi a pubblicare ancora una volta le foto della coppia. Matteo Salvini oberato dai tanti impegni riesce sempre a trovare il tempo per correre dalla sua fidanzata e Francesca Verdini ogni volta apprezza. I paparazzi li hanno beccati senza fatica a Marina di Pietrasanta con i loro baci al tramonto, in spiaggia. La Verdini è in vacanza con la sua famiglia ed è in Versilia che Salvini l’ha raggiunta approfittando degli impegni di lavoro in Toscana. Poche ore insieme sono bastate ad entrambi. Non era così invece quando Matteo Salvini era fidanzato con Elisa Isoardi o forse dopo tanto tempo insieme poche ore tra un impegno e un altro non bastavano più.

FRANCESCA VERDINI BELLISSIMA IN BIKINI BIANCO ACCANTO A Matteo Salvini

La Verdini è in gran forma, con il bikini bianco mette in risalto la sua bellezza ma soprattutto la passione che ha per lo yoga. Spesso sul suo profilo social posta i suoi allenamenti ed ecco che questa estate 2021 è più in forma che mai. I paparazzi indugiano sul lato b, in estate al mare è la parte che un po’ tutte le vip temono. Più di tutti ovviamente è Salvini che apprezza, in spiaggia ovviamente ha occhi solo per lei.

In pochi avrebbero scommesso su questo amore, anche perché la sua compagna è davvero molto giovane, in più lui usciva da una storia d’amore molto importante. Una storia che Elisa Isoardi ci ha messo un bel po’ di tempo per archiviare mentre per lui con Francesca è stato tutto più semplice. Adesso si mormora che la coppia stia pensando alle nozze, sarà davvero così?