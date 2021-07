Antonella Clerici con Vittorio senza trucco: “E’ la mia vacanza ideale”

E’ tempo di vacanze per Antonella Clerici e per lei e Vittorio Garrone la vacanza ideale è in Normandia. Lì hanno una seconda cosa; in quei luoghi meravigliosi dove tutto sembra così diverso Antonella Clerici è senza trucco e parrucco, vive tutto nella semplicità più assoluta ed è ciò che adora insieme all’assenza totale di mondanità. Occhiali da sole solo per coprire un po’ gli occhi ma Luisanna Messeri commenta il nuovo selfie della coppia: “La felicità traspare anche dagli occhiali” ed è vero. E’ l’ennesimo selfie sui social per la Clerici e il suo Vittorio ma non sono mai stanchi di sorridere e di godersi tutto insieme. Finalmente sono tornati in Normandia, finalmente possono di nuovo viaggiare insieme ma in realtà quella per loro è la seconda terra, non è un semplice posto in cui andare in vacanza.

ANTONELLA CLERICI IN NORMANDIA TRA NATURA CAVALLI E SEMPLICITA’

Chi è stato in Normandia sa bene di cosa parla Antonella Clerici, si entra in un mondo così diverso da quello in cui siamo abituati tutti a vivere; in più la coppia è in vacanza e il relax diventa davvero altissimo.

“Io & te di nuovo in Normandia, la nostra seconda terra… tra natura, cavalli, famiglia, casa. Zero mondanita’, niente trucco e parrucco. La mia vacanza ideale, in semplicita’ e bellezza” scrive la conduttrice che ha già mostrato sua figlia Maelle con i suoi adorati cavalli. Non sono mai stanchi di vivere la natura e le cose semplici e Antonella poi condivide un pezzetto di tutto questo con il suo pubblico.

Mentre in onda ci sono le repliche della fortunata prima edizione di The Voice Senior la Clerici pensa a come sarà la prossima stagione con Orietta Berti al posto di Al Bano e Jasmine Carrisi, ma anche alla seconda edizione di E’ sempre mezzogiorno, un altro successo meritato.