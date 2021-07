E’ finita tra Paola Caruso e Dario Socci ma il colpo l’ha preso il pugile

Paola Caruso è di nuovo single, è finita la storia d’amore con Dario Socci e sembra che sia stato il pugile ad avere preso un brutto colpo. Un brutto periodo per Socci con doppia sconfitta mentre Paola Caruso si gode le sue vacanze e sfoggia sui social i suoi costumi e il suo corpo con qualche ritocco che un po’ tutte usano su Instagram. Sembravano innamorati e pieni di passione, destinati a un futuro insieme e invece adesso Paola è al mare con suo figlio Michelino e senza più il suo compagno. Mentre lei pubblica le foto accattivanti falla spiaggia lui parla di un brutto colpo, forse due, sia la rottura con Paola Caruso che la sconfitta sul ring per il titolo italiano e non solo.

“Nella boxe non ho mai visto la sconfitta come un fallimento sono molte le analogie che trovo con la vita.

Ho percepito piacere negli occhi di chi mi ha visto perdere, di chi mi ha visto fallire, di chi mi ha visto soffrire.

In questo video soffro, cado e sanguino. Godete pure! Io mi rialzo e faccio finta di niente. Nella boxe come nella vita” si legge nel suo ultimo post ma anche tra le storie di Instagram ha altro da dire.

“In tanti ad esultare della sconfitta al titolo italiano e quando sono andato col c…o a terra al titolo Europeo Ibf. La vita non è perfetta come vogliono renderla in social. Pubblico la parte umana di me, quella fatta di sconfitte e delusioni. Molta gente si nutre di insuccessi e dolore altrui. Le gioie, invece, le condivido con chi mi vuole bene. Non ho bisogno di altro”.

Alla fine è stata Paola Caruso a chiudere: “La nostra storia è finita perché abbiamo capito che non c’erano i presupposti per un percorso comune”. Sembra quindi che dopo quattro mesi d’amore sia stata lei a mettere la parola fine al loro legame.