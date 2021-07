Sara Scaperrotta torna a casa con baby Zaniolo: una piccola festa per mamma e figlio

Non è così che Sara Scaperrotta immaginava l’arrivo a casa con suo figlio, con lei e Tommaso non c’è Zaniolo, il calciatore non fa più parte della sua vita. Quando l’ex compagna di Nicolò Zaniolo ha saputo di attendere un bebè di certo sarà esplosa di gioia, di certo avrà immaginato una famiglia unita, al settimo cielo. Non è stato così, il gossip ha riempito le pagine con l’addio di Sara Scaperrotta e Nicolò Zaniolo ma è nato un meraviglioso bambino e c’è sempre modo di gioire. Una festa organizzata per il ritorno a casa di Sara, per dare il benvenuto al piccolo Tommaso Zaniolo ma tutto organizzato dalle amiche della dolce mamma. In genere è il papà che si preoccupa di accogliere madre e figlio nel modo più tenero ma questa volta lui non c’è. Il benvenuto a casa è però dolcissimo tra dolcetti, peluches e palloncini.

LA FESTA PER IL PICCOLO ZANIOLO E LA SUA MAMMA

Un orsetto sull’altalena, i palloncini azzurri, i dolcetti e per l’ex compagna di Zaniolo la casa è stata allestita con le iniziali di suo figlio e riempita d’amore. Ad attenderli a casa c’erano le amiche, le persone più care e Sara ha pubblicato alcune immagini, le altre le hanno condivise le amiche.

La felicità è ovvia, anche perché Nicolò è stato in ospedale, ha conosciuto suo figlio appena nato, l’ha coccolato e ha pubblicato la foto per annunciare la sua nascita. Da sempre si è preso le sue responsabilità ma era il minimo. Non è stato semplice per la Scaperrotta portare avanti una gravidanza sapendo che il suo compagno non sarebbe più stato accanto a lei ma come sempre la verità la conoscono solo i diretti interessati. Adesso è il momento di godersi il piccolo Tommaso e di mettere da parte ogni problema tra mamma e papà.