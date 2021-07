Nozze in arrivo per Federica Pellegrini e il desiderio di diventare madre

Dopo avere chiuso la carriera di nuotatrice come desiderava Federica Pellegrini è pronta per le nozze con Matteo Giunta. La coppia solo adesso ufficializza il legame, l’amore che li tiene uniti anche nella vita privata. Sono stati bravissimi a tenere i ruoli ben distinti e adesso che è arrivato l’addio al nuoto di Federica Pellegrini non hanno più ragione di non rispondere, di non parlarne. L’impresa sportiva di Tokyo è l’emozione che la Divina desiderava e ancora una volta è riuscita a fare sognare tutti arrivando in finale. Poco importa se non è salita sul podio, non era il suo obiettivo, era davvero troppo complicato. Arriva però altro, le parole d’amore per il suo allenatore, per il suo compagno di vita, per Matteo Giunta.

LA DICHIARAZIONE D’AMORE DI FEDERICA PELLEGRINI A MATTEO GIUNTA

E’ da tanto tempo che si parla di loro due come di una coppia non solo in vasca ma anche nella vita privata e solo adesso il suo allenatore diventa il suo compagno di vita. “E’ stato un grandissimo allenatore ed un compagno di vita speciale, spero lo sarà anche in futuro” ha commentato la Pellegrini spiegando che se non ci fosse stato Matteo forse lei avrebbe smesso qualche anno fa.

“La priorità era tenere l’immagine dell’allenatore e dell’atleta separati e siamo stati bravi molto in questo. È stata una persona fondamentale, una delle più importanti in questo percorso sia umano che sportivo” e poi il gossip aggiunge il resto e sogna Federica Pellegrini e Matteo Giunta all’altare per scrivere altre pagine importanti, di vita.

La Divina aveva già confessato tempo fa che una volta chiuso con le gare si sarebbe dedicata alla famiglia, che il suo desiderio di diventare madre era importante. Ricordiamo tutti che è per questo che finì la bellissima storia d’amore con Filippo Magnini: lui non era più disposto ad aspettare, lei aveva bisogno di chiudere il cerchio per poi sposarsi e fare la mamma.