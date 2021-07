Federica Pellegrini si congeda dal suo viaggio incredibile: “Ho preso a pugni il mondo”

“È stato un viaggio incredibile …..bellissimo e difficile…sono fiera di me, di come sono cresciuta e della donna che sono diventata negli anni!!” inizia con queste parole il messaggio che Federica Pellegrini ha postato sui social pochi minuti fa dopo la sua ultima vasca in solitaria alle Olimpiadi. La sua ultima gara, il suo congedo da un mondo che l’ha vista scrivere uno dopo l’altro, record che resteranno indelebili nel cuore di tutti i tifosi, in Italia e nel mondo, che in questi anni hanno lottato, sorriso e anche pianto insieme a lei. Resterà la nostra Divina, la campionessa delle campionesse. Oggi per lei un giorno speciale, per noi un addio a una grande nuotatrice, la più forte per la nostra Italia. Le medaglie d’oro, i podi, le cadute, le sconfitte, i silenzi, poi di nuovo il sole, gli attacchi di panico, quei demoni che non ti lasciano mai. Di nuovo il sereno, la voglia di tornare sul podio. Federica c’è sempre stata, ha sempre dimostrato di essere speciale.

Una vita per il nuoto, una vita in vasca. Per questo troppo spesso qualcuno non l’ha compresa. Tacciata di superbia, di antipatia, di non essere empatica. Di Federica e su Federica si è detto di tutto. Ma i successi, le medaglie, i trionfi, cancellano ogni cosa.

L’ultima vasca di Federica Pellegrini alle Olimpiadi

“Ho preso a pugni il mondo (anche me stessa a volte) per tanto tempo, per tanti anni, lottando sempre fino all’ultimo centimetro di acqua disponibile!!!” ha scritto la Pellegrini poco dopo la gara del 28 luglio che l’ha vista arrivare settima in finale.

E ancora: “Sono felice veramente felice oggi!! Era l’ultimo 200 che volevo, in un’altra finale olimpica!! Ho dato tutta la mia vita a questo sport e ,a questo sport ho preso tutto quello che volevo e anche di più!!”.

E poi il ringraziamento: “GRAZIE a tutte le persone che mi hanno tifata e sostenuta in questi anni 🙏🏻GRAZIE alla mia FAMIGLIA ♥️ (il mio cuore pulsante)..GRAZIE al mio STAFF che non ha mai mollato come me!! .” Ma in realtà siamo noi a dover ringraziare Federica Pellegrini per tutto quello che ci ha regalato in questi anni magici.