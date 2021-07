Estate d’amore per Francesca Fialdini: chi è il suo compagno

L’abbiamo vista in questi giorni sui social alle prese con i lavori di ristrutturazione di casa ma per Francesca Fialdini questa è una estate ricca d’amore al fianco del suo compagno. Si sa pochissimo di questo uomo misterioso che ha rubato il cuore di Francesca, la conduttrice non ne ha mai parlato pubblicamente. Nell’ultimo periodo ha confermato di essere serena, di avere al suo fianco una persona speciale ma non ha mai dato molti dettagli di questa relazione. Ci pensa il settimanale Nuovo a fare il nome del compagno della Fialdini ( che in realtà era circolato anche l’estate passata, ma mai confermato, su un articolo di Dagospia). E’ Milo Brunetti il compagno della conduttrice di Rai 1, una persona che non ha nulla a che fare con il mondo dello spettacolo. Nella vita infatti si occupa di tutt’altro: è un odontoiatra.

Francesca Fialdini estate d’amore con il suo compagno: ecco chi è

Secondo quanto si legge sul settimanale Nuovo, che pubblica alcune immagini della conduttrice in vacanza con il suo compagno a Forte dei Marmi, il prossimo anno potrebbe essere davvero speciale per la Fialdini, e non solo per i tanti impegni televisivi che la attendono. La conduttrice infatti starebbe per convolare a nozze, sarà vero? Lei non conferma e non smentisce ma si diverte a scherzare sui social con le persone che la seguono, mostrando solo parte della sua vita. E chissà che la casa nuova di cui parla non sia proprio quella in cui andrà a vivere con il futuro marito! Dopo questo anno e mezzo complicato per tutti, chissà, magari arriverà davvero il momento delle nozze, staremo a vedere!

La conduttrice sta per godersi comunque qualche settimana di vacanza prima di tornare a lavoro: la aspettano una nuova edizione di Da noi a ruota libera e non solo!