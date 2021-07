Veleno su Stefania Orlando: Andrea Roncato tira fuori tutto

Perché Andrea Roncato ha avvertito l’esigenza di parlare di nuovo di Stefania Orlando? L’ha fatto tra le pagine della rivista Nuovo forse perché pentito dell’assunzione di colpa per la fine del loro matrimonio. Non c’è pace per Stefania Orlando che non vorrebbe più parlare di Andrea Roncato, infatti chiusa nella casa del GF Vip ha sempre evitato l’argomento. Nell’intervista che l’attore ha rilasciato al settimanale non ha usato parole carine e ha sottolineato che in realtà la fine del loro matrimonio non è stata per causa sua ma perché Stefania si era innamorata di un altro uomo e alla fine è andata via. “Ho esagerato a prendermi sempre le colpe per salvarle la faccia” ha aggiunto rincarando la dose. Strano tornare a parlare sempre degli stessi argomenti e lavare in piazza i panni sporchi. Chissà se la Orlando resterà ancora in silenzio o sarà disposta adesso a dire anche la sua versione.

ANDREA RONCATO SULLA CARRIERA DI STEFANIA ORLANDO

Non è tutto perché Roncato non solo ha chiesto di smetterla di identificare Stefania come la sua ex moglie: “Dovrebbero smettere di definirla la ex di Andrea Roncato e dovrebbero invece chiamarla la moglie di Simone Gianlorenzi, il suo nuovo marito” .

Ha aggiunto anche altro: “C’è chi ha avuto il coraggio di sostenere che la mia ex abbia un grande curriculum e io non abbia fatto nulla. Lei negli ultimi 20 anni ha venduto solo materassi”. Con queste parole finisce davvero male tra i due ex.

Lui 74 anni, le 54 anni, perché parlare di curriculum e ricordare il passato? Stefania Orlando intanto si prepara per la sua prossima avventura in tv, dopo il Grande Fratello Vip Carlo Conti l’ha voluta nel cast di Tale e Quale Show, sarà tra i nuovi concorrenti e scopriremo se sarà così brava nelle imitazioni e soprattutto a studiare e mettersi in gioco.