Kikò Nalli e Tina Cipollari, la verità sui due ex la racconta Ambra Lombardo

Kikò Nalli e Tina Cipollari si sono amati tantissimo e forse lui è ancora troppo preso da lei, forse ancora innamorato, di certo pensa che il loro matrimonio aveva diritto ad un’altra opportunità. Lo pensa e lo dice Ambra Lombardo, l’ex fidanzata di Kikò. La storia d’amore tra i due ex gieffini era iniziata nella casa del Grande Fratello e finita più o meno un anno fa. Forse il motivo dell’addio è proprio in questa confessione che fa la bellissima Ambra. E’ alla rivista DiPiù che ha raccontato che Kikò Nalli non solo è tanto innamorato dei suoi tre figli ma forse è anche coinvolto emotivamente da Tina. Non dice se sia ancora innamorato, consiglia di chiedere a lui ma questa è già una risposta. Più volte hanno parlato della fine del matrimonio con l’ex moglie e ogni volta accadeva qualcosa.

AMBRA LOMBARDO RACCONTA IL RIMPIANTO DI KIKO’ NALLI SUL MATRIMONIO CON Tina Cipollari

“Il mio ex è tanto innamorato dei suoi figli e forse, in fondo in fondo, ancora emotivamente coinvolto dalla sua ex moglie” sono le parole di Ambra che alla domanda se è ancora innamorato di Tina Cipollari ha risposto: “Bisognerebbe chiedere a lui. Però ogni volta che parlavamo della fine del suo matrimonio lui si intristiva. Era come se, tra le righe, mi dicesse che lui e Tina avrebbero dovuto concedersi una seconda possibilità prima di separarsi”. E con questo presupposto è difficile proseguire una nuova relazione.

Un matrimonio durato 12 anni, tre figli, Mattias, Francesco e Gianluca, poi la crisi, la separazione. Chissà cosa accadrebbe se Tina Cipollari terminasse la sua relazione con Vincenzo Ferrara. Stanno insieme da due anni e si dice che vorrebbero sposarsi ma al tempo stesso che ogni tanto vivono delle crisi proprio per colpa di un legame mai spezzato con kikò. Solo gossip o è tutto vero?