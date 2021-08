Era un po’ il segreto di Pulcinella, come la stessa Federica ha detto nelle sue ultime interviste. Tutti lo sapevano ma pubblicamente nessuno lo ammetteva. Eppure che tra lei e Matteo Giunta ci fosse una relazione, era davvero cosa più che nota ( non erano mancate negli ultimi anni anche le immagini dei due insieme mano nella mano dopo una cena romantica). Non avevano mai confermato o smentito Federica Pellegrini e Matteo Giunta. Avevano scelto entrambi di vivere in modo riservato questa storia. Ma dopo l’ultima gara alle Olimpiadi di Tokyo 2020, la campionessa ha deciso di ringraziare anche pubblicamente Matteo, non solo perchè è stato fondamentale nei panni di allenatore ma perchè è stato anche un prezioso compagno di vita. E a distanza di qualche giorno dalle dolci parole della Pellegrini, arriva anche la prima dedica social da parte del suo fidanzato.

La dedica di Matteo Giunta a Federica Pellegrini

“Grazie Fede!!! È stato un viaggio incredibile , mi hai fatto provare emozioni indimenticabili. Se mi guardo indietro riesco ancora ad assaporare ogni singolo momento passato insieme in questo lungo cammino fatto di vittorie e di sconfitte, gioie e dolori, che hanno lasciato segni indelebili nel corpo e nella mente” ha scritto Matteo sui social per dire grazie alla sua Fede.

E poi ancora: “Ogni volta che sei “caduta”, non importa quanto tu abbia sofferto, hai sempre trovato la forza di reagire rimetterti in piedi e riprenderti ció che era tuo… sapevo che prima o poi sarebbe arrivato questo momento, mi mancherà allenarti, mi mancherà vederti gareggiare, mi mancherà tutto di questo periodo. “

E poi le parole più dolci: “Ma è tempo di chiudere questa stupenda pagina, che ti ha consegnato alla storia come la regina dei 200 stile libero, e aprirne un’altra, che sono sicuro sarà altrettanto bella….”.

Nessuna risposta romantica di Federica a questo post, anzi la campionessa con grande ironia ha commentato: “Veramente dobbiamo preparare l’ISL.” Della serie…Non è ancora finito un bel niente…