Laura Chiatti zittisce tutti mostrando la vita vera con Marco Bocci

Dopo sette anni di matrimonio per Laura Chiatti e Marco Bocci c’è la crisi ma solo quella dei pettegoli mentre la coppia non ha mia detto molto. Stanca di tanto gossip è Laura Chiatti che ha voluto zittire tutti, con classe, senza dare spiegazioni perché non c’è niente da chiarire. Su Instagram e senza dare alcuna soddisfazione a chi ha diffuso le voci sulla fine del loro amore ha pubblicato vari post uno più eloquente dell’altro. Più di tutti però è la storia che mostra non solo l’amore che regna nella loro casa ma anche la tenerezza di Marco Bocci con i loro figli. Laura Chiatti ha iniziato mostrando un regalo di suo marito, una maglia da basket che a lei è piaciuta molto: “I regali azzeccati di Marco Bocci”.

LE DEDICHE DI LAURA CHIATTI A MARCO BOCCI

Poi passa al romanticismo e tra le storie Instagram con lo stesso post c’è il sottofondo di due canzoni d’amore, la prima è Beggin, nella versione dei Maneskin, l’altra è Due destini dei Tiromancino. E’ l’ultimo post però quello che con assoluta certezza parla dell’amore che prosegue tra Laura e Marco. Qualcuno aveva detto che l’attore era andato via da casa ma più volte Bocci aveva mostrato alcune immagini mentre lavorava ai suoi progetti nel salone di casa. Questa volta è lei a ribadire che il loro matrimonio è solido mostrando Marco Bocci che insegna ai figli a suonare la chitarra, prima di andare a letto, in un angolo della casa che non avevano mai mostrato prima.

I pettegolezzi sulla loro separazione erano diventati più insistenti quando lo scorso 5 luglio, giorno del loro anniversario di matrimonio, non erano arrivate le consuete reciproche dichiarazioni d’amore, inoltre su Instagram non comparivano insieme da marzo. Adesso tutti zitti, almeno per un po’, almeno fino al prossimo indizio negativo.