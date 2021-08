Manuela Arcuri a Gardaland con il figlio e il marito, una giornata speciale al parco divertimenti

Abbigliamento comodo e capelli raccolti, Manuela Marcuri si è divertita tantissimo a Gardaland e ovviamente con lei c’erano suo figlio Mattia e Giovanni, il marito. Con loro anche alcuni amici e così la giornata nel parco di divertimenti è stata perfetta. Il più felice di tutti ovviamente il bambino ma anche Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco hanno voluto provare le attrazioni più adrenaliniche. Dal nuovo Legoland Water Park alla Minoland, l’area dove con i mattoncini Lego si ricostruiscono i monumenti italiani più famosi, l’attrice si è spostata a bordo delle attrazioni acquatiche come Colorado Boat, Jungle Rapids e fuga da Atlantide. Il bel gruppetto non si è fatto mancare anche un giro a bordo di Mammut e su Raptor, insomma una giornata intensa e non sono mancate le foto.

MANUELA ARCURI SOGNA IL MATRIMONIO IN CHIESA

Una famiglia come tante a Gardaland ma lei è Manuela Arcuri che di recente abbiamo visto anche ospite di UnoWeekend s Rai 1. In studio con Beppe Convertini e Anna Falchi ha raccontato come è iniziato il legame con Giovanni. Erano solo amici, lui faceva parte del gruppo che Manuela frequentava, solo dopo è nato l’amore. Giovanni si è innamorato della Arcuri come donna senza badare al personaggio, non avrebbe voluto nemmeno apparire.

Sono entrambi liberi nel loro rapporto, è il loro segreto ma è quello del vero amore, la fiducia, il rispetto. Stanno pensando al matrimonio in chiesa dopo le nozze a Lasa Vegas nel 2013. A 44 anni non ha più dubbi di avere fatto la scelta giusta, non ne ha mai avuti e adesso è arrivato il momento di fare un altro passo importante. In passato aveva espresso il desiderio di avere un altro figlio, di dare un fratellino al suo Mattia ma non subito, era troppo concentrata sul primogenito, forse è ancora così.