Caterina Balivo è incinta? Intanto è in luna di miele col marito

Caterina Balivo è incinta del terzo figlio? E’ ancora una volta sui social che si scatena il gossip, basta un indizio, un dettaglio e i follower suppongono la dolce attesa. La conduttrice sta trascorrendo l’estate tra un mare e l’altro e arrivata a Capri con la famiglia in questi giorni ha deciso di affidare i figli ai nonni e partire con il marito. Pochi giorni in Sardegna, da soli, una vera di luna di miele, necessaria a chiunque, almeno ogni tanto. Non è questo che ha fatto pensare ai fan che Caterina Balivo fosse incinta e nemmeno il pancino che ogni tanto appare più gonfio, quello dipende da solo dalla sua golosità. Confessa che ha sempre fame, fa fatica a stare a dieta ma resta sempre in gran forma anche combattendo la sua pigrizia. Ma è davvero incinta?

LA RISPOSTA DI CATERINA BALIVO: E’ INCINTA O NO?

Tutto è nato dal nome Oleandra, è quello che lei vorrebbe per la sua nipotina, per la figlia di Cora, un giorno molto lontano. La Balivo sogna ad occhi aperti e per qualcuno quello è l’indizio giusto: dopo Guido Alberto e Cora è in arrivo Oleandra? No, Caterina ferma tutti, non è incinta. Smentisce tutto e con la sua ironia confessa che è meglio iniziare ad immaginare di fare la nonna, troppo tardi per un altro figlio.

Tra i commenti anche quelli della figlia del marito, Costanza che è spesso a casa con loro si aggiunge agli altri: “Anche io ti prego Cateeeee”. Immediata la replica della conduttrice: “Costi se mi aiuti si ma scappi sempre”. Insomma, Caterina Balivo non è incinta, è semplicemente golosa, aveva solo voglia di un lungo fine settimana al mare da sola con Brera e al nome Oleandra per la nipote ha già rinunciato perché non piace a nessuno.