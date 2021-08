Per Anna Safroncik estate al bacio con il fidanzato misterioso: beccati dai paparazzi (FOTO)

E alla fine le foto sono arrivate e anche le presentazioni ufficiali. Hanno cercato di vivere in modo riservato questo nuovo amore ma si sa, i paparazzi sono paparazzi e fanno bene il loro lavoro. Ed è così che da poche ore conosciamo il nuovo fidanzato Anna Safroncik. La bellissima attrice sta trascorrendo qualche giorno di relax a Mykonos e i paparazzi non hanno potuto fare a meno che immortalarla insieme al compagno, misterioso fino a qualche giorno fa, oggi conosciuto da tutti! La coppia è stata paparazzata dal settimanale “Vero” e così l’attrice si è vista costretta a confermare via social: “Ci siamo conosciuti da poco, nascosti per molto, ma ahimè da ieri… Paparazzati! E così … vi presento Gió!” ha scritto postando gli scatti infuocati della passione. Coccole, baci, abbracci e passione bollente al mare. Un amore che esplode sotto il sole della Grecia.

Anan Safroncik presenta il suo Giò: ecco le foto con il suo fidanzato

La Safroncik non ama parlare moltissimo della sua vita privata. Condivide con chi la segue scatti quotidiani, molte foto posate su social, momenti passati con la sua famiglia ma non dice mai molto sulla sua vita più intima; è sempre riservata e schiva ma questa volta è stata beccata! Dopo la pubblicazione degli scatti infuocati si è vista costretta a confermare la nuova relazione su Instagram e a presentare ai follower il fidanzato: Giò. Secondo alcuni pare che si tratti di un ex che é tornato nella vita dell’attrice.

A giudicare dalle parole dell’attrice sembrerebbe che si tratti di una persona entrata da poco nella sua vita, chissà, forse tra qualche giorno vorrà dire lei direttamente qualcosa su questa relazione. Non resta che monitorare il suo profilo a caccia di indizi utili. Per il momento nessuna novità: dopo le foto pubblicate in compagnia del suo fidanzato, Anna è tornata a condividere suo scatti.

Scopriremo qualcosa in più di questo uomo tenebroso dalle spalle possenti e dai lunghi capelli raccolti in un codino? Non ci resta che attendere!