Mia Ceran, è nato il figlio e pubblica la prima foto

Mia Ceran è diventata mamma e sui social pubblica la prima foto del suo bambino. Come si chiama il figlio di Mia Ceran? Doppio nome anche per lui, la giornalista e conduttrice e Federico Ferrari hanno scelto Bruno Romeo. Lei mostra solo i piedini, così riservata è difficile che presenterà a tutti il suo piccolino. Nel post ha provato a spiegare la sensazione di diventare madre, un viaggio senza precedenti. Tantissimi gli auguri per Mia Ceran che è diventata mamma ed è già pazza del suo bambino. Antonella Clerici l’ha avvisata, adesso nella sua vita cambierà tutto, ovviamente in meglio, tutto sarà ancora più bello ma sarà suo figlio la sua priorità.

MIA CERAN E’ DIVENTATA MAMMA

“Poco meno di 24 ore di vita, 4350 grammi di morbidezza e la sensazione di essere lanciati nello spazio su uno shuttle in un viaggio senza precedenti. Benvenuto tra noi Bruno Romeo” questo il post della giornalista che ad aprile ha annunciato la sua dolce attesa. Dalla primavera in poi Mia ha pubblicato una foto più bella dell’altra mettendo in mostra soprattutto la sua felicità e poi il suo pancione.

Dalle passeggiate in città a quelle immersa nella natura, la raccolta delle verdure per preparare il pranzo, lo yoga per tenersi in forma. Bellissima in bikini, felice come una bimba sull’altalena e poi ancora altri scatti, tutti da copertina.

Adesso inizia la sua nuova lui in tre, con Federico Ferrari, che non fa parte del mondo dello spettacolo, e il loro piccolino. “Benvenuto nel mondo. Auguri bella mamma, da oggi cambierà tutto” è il messaggio di Antonella Clerici.

Andrea Delogu aggiungendo tanti cuori rossi: “Mia che meravigliaaaaa! Auguri a tutti e 3”. Francesca Barra ha dato il suo benvenuto al piccolo Bruno Romeo ma non ha dimenticato di dire alla Ceran che è stata brava. Davvero tantissimi gli auguri, dai colleghi ai fan, da Eleonora Pedron, Giusy Ferreri, Camila Raznovich, Alessandro Cattelan, Victoria Cabello, Carlo Mengucci, Miriam Leone e tanti altri.