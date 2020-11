Mia Ceran dalla cucina di casa sua è l’ospite perfetta di Antonella Clerici

Mia Ceran è l’ospite di oggi di Antonella Clerici, ospite in collegamento con la cucina di E’ sempre mezzogiorno ma anche la bella e brava giornalista è in cucina, nella sua cucina, anche lei sta cucinando. Finalmente l’ospite giusto per E’ sempre mezzogiorno, è la prima che cucina davvero, o quasi. In genere gli altri ospiti accolgono Antonella Clerici e il pubblico in un altro angolo della casa o se sono in cucina la mostrano con i fornelli spenti e senza un piatto in preparazione. Invece, Mia Ceran sta preparando una vellutata di patate, zucca e porri, ha fatto la spesa questa mattina e ha comprato tutto fresco. I porri sono già in padella a stufare e la Ceran conferma che lei cucina e anche bene, ma che amare la casa e la famiglia non è solo questo: c’è tanto da fare in casa e lei si occupa un po’ di tutto.

MIA CERAN E LA SUA PASSIONE PER LA CASA

Gran professionista nel suo lavoro ma con gran semplicità accoglie i telespettatori di E’ sempre mezzogiorno nella cucina di casa sua. Racconta quali sono le sue passioni, oltre al suo lavoro ha un cane meraviglioso in casa e poi adora le sue punte del trapano.