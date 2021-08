Per Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese un anno d’amore e quella proposta quotidiana

Cover di Chi questa settimana dedicata all’anniversario di Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. Forse per qualcuno sembrerà passata una vita ma in realtà i due stanno insieme solo da un anno. 365 giorni che hanno sconvolto la vita di entrambi. Un amore travolgente che ha visto anche arrivare un dono speciale: una bambina. Oggi Belen e Antonino festeggiano il loro primo anno d’amore cullando tra le braccia la piccola Luna Marì, entrata nelle loro vite da poche settimane. Il coronamento di un sogno, un amore da favola che ha travolto sia Belen che Antonino. La show girl che non credeva di potersi innamorare di nuovo, di trovare quel principe azzurro che da sempre cercava. Antonino, quell’ultimo dei romantici rimasto, arrivato sulla terra proprio per conquistare Belen!

La proposta speciale che Antonino fa tutti i giorni a Belen

“Un anno fa cercavo un posto dove stare bene e Antonino era quel posto. Credo che ci siano poche persone destinate a noi e che dipendano dal momento che viviamo. Quando cresciamo cambiano e cambiano le nostre esigenze. A volte ci si mette insieme da piccoli, ma poi la nostra testa cambia, come i desideri. Antonino è il mio desiderio, è la persona che mi fa stare bene“ ha spiegato Belen nella sua prima intervista dopo la nascita di Luna Marì ai giornalisti della rivista Chi. Lo ha detto sin dall’inizio Belen, che il suo compagno aveva qualcosa di magico, di unico e speciale. Un dono, un vero regalo inatteso.

E poi sono arrivate anche le parole di Antonino, mai stato così felice in vita sua. “Chiedo a Belen di sposarmi tutti i giorni. Tranne quando litighiamo, lì chiedo il divorzio. Dal 4 agosto dell’anno scorso, penso di averglielo chiesto tutti i giorni, 365 volte, mi devo muovere” ha detto Antonino. Arriverà davvero questo matrimonio? Belen ha spiegato più volte che per lei non è fondamentale perchè ha trovato un vero uomo, dal quale non si aspetta nessuna cosa negativa. le piacerebbe fare una bella festa ma non un matrimonio vero e proprio. Lei il suo Spinalbese, lo sceglie e lo sposa tutti i giorni, è il grande amore che aspettava da una vita.