Gigi D’Alessio quante coccole al pancione di Denise, sono in crociera (Foto)

Gigi D’Alessio e Denise Esposito sono in crociera e il pancione conferma ancora una volta la nascita di una nuova famiglia. La coppia è in crociera, di nuovo sullo yacht, sembrano due ragazzini, Gigi D’Alessio non si vedeva così sorridente da tempo. Forse hanno ragione gli amici del cantante, lui è di nuovo innamorato, forse con Anna Tatangelo era tutto finito da tempo, con lei non ha voluto un altro figlio e chissà se con Denise arriverà anche il matrimonio tanto sognato dalla cantante di Sora. Questa volta è la rivista Gente a pubblicare le foto della coppia in dolce attesa. La giovane studentessa napoletana sembra avere già preso un bel po’ di chili con questa gravidanza.

GIGI D’ALESSIO TRA DUE MESI SARA’ DI NUOVO PAPA’

In base ad alcune indiscrezioni sembra che la compagna di Gigi D’Alessio sia al settimo mese di gravidanza, si vocifera sia un maschietto e che la coppia abbia deciso di chiamarlo Francesco. Anche questa volta sono a bordo dello yacht del cantante e sono al largo della Costiera Amalfitana. Il pancione fasciato nel costume intero bianco è bello grosso e lui lo coccola di continuo facendo la gioia dei paparazzi.

E’ un’amica in comune che li ha presentati la scorsa estate dopo un concerto e in un anno sono già pronti a diventare mamma e papà. 26 anni di differenza e Gigi sembra al settimo cielo, sembra che tutto il resto della famiglia abbia accolto l’arrivo di un nuovo bebè con minore entusiasmo. Insomma, l’artista partenopeo è sereno, gli altri un po’ meno. Forse non c’è stato nemmeno il tempo di fare grandi presentazioni in famiglia, Denise è arrivata e tra pochissimo sarà già la mamma del figlio più piccolo di Gigi D’Alessio.

E’ la crociera della dolce attesa, così titola il settimanale Gente pubblicando gli scatti, soprattutto quelli del pancione.