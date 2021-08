Scoppia un’altra coppia di maestri di Ballando con le stelle: Lucrezia Lando racconta tutto

Nel corso di questi anni, abbiamo imparato anche a conoscere le coppie nate nel mondo di Ballando con le stelle, magari ancora prima che partecipassero al programma come maestri. E spesso sono anche molto riservati i protagonisti dello show di Rai 1 e si mostrano ben poco. Ad esempio di Lucrezia Lando e Marco De Angelis si sapeva davvero pochissimo fino allo scorso anno. Si scoprì che stavano insieme solo perchè entrambi ebbero problemi con il covid 19 e si assentarono quindi dal programma nello stesso momento. Insomma la riservatezza prima di tutto. Ma oggi, che tutti sanno che i due sono una coppia, è stato necessario raccontare anche pubblicamente che purtroppo la storia è finita. Scoppia quindi un’altra coppia di maestri di Ballando con le stelle. E a raccontare tutto ci ha pensato Lucrezia Lando, che ha spiegato i motivi della fine di questa relazione.

E’ finita tra Lucrezia Lando e Marco de Angelis

A quanto pare l’amore non basta e secondo Lucrezia da tempo tra lei e Marco era finita anche la passione. E visto che ha deciso di volersi dedicare di più alla carriera, mettendo il lavoro prima di tutto, annuncia che chiude questa relazione. £Ho capito – ha affermato Lucrezia – che l’amore in questo momento era un freno alla mia ambizione di migliorarmi. Ma forse la colpa è stata anche della passione, che era finita.” La ballerina ha anche augurato al suo ex tutto il bene del mondo, facendo quindi capire che tra loro non è finita male.

E adesso che cosa succederà, li rivedremo distanti ma vicini anche a Ballando con le stelle? Non sarebbe la prima volta. Anche Veera Kinnunen e Stefano Oradei hanno partecipato a Ballando dopo la tumultuosa fine della loro relazione. E chissà magari adesso toccherà anche a Lucrezia e a Marco. La Lando sarà quasi certamente nel cast di Ballando con le stelle, in partenza a settembre. Di Marco invece, non sappiamo molto.