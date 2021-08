Andrea Iannone è in vacanza con la bellissima Gaia, un nuovo amore?

C’è una nuova storia d’amore per Andrea Iannone? Lei è Gaia Maria Miracapillo, una bellissima ragazza dalla curve pericolose. Sarà lei a fare dimenticare al campione tutte le delusioni in amore? Ogni volta che si innamora davvero Iannone fa grandi dichiarazioni d’amore ma quando tutto finisce non commenta mai e sembra dimenticare tutto in un attimo. Così è accaduto con Belen Rodriguez e sembra che lo stesso sia successo con Giulia De Lellis. Sono loro due le donne che gli hanno fatto perdere la testa, anche se qualcuno dice che Iannone non ha mai dimenticato la showgirl argentina. Anche Belen non ha mai voluto parlare della fine del loro amore, anche se era chiaro che tra loro c’era ancora Stefano De Martino.

ANDREA IANNONE SU CHI CON LA BELLISSIMA GAIA

Spesso attribuiscono vari flirt ad Andrea Iannone ma nessuno è mai stato confermato e forse il motociclista non parlerà nemmeno di Gaia, forse sono davvero solo amici. C’è chi invece crede che possa essere lei quella giusta perché da come scherzano e si divertono in vacanza è evidente che tra loro c’è qualcosa di speciale.

Andrea e Gaia in spiaggia condividono lo stesso lettino e di notte hanno ovviamente scelto lo stesso albergo ma non è chiaro se anche la stessa stanza, sembrerebbe di no. In un locale in Sardegna Andrea Iannone ha anche incontrato la sua ex, Giulia De Lellis, e sembra che i due non si siano nemmeno guardati.

Chissà poi se era vera la storia d’amore con Carmen Victoria Rodriguez. Il gossip ha parlato tanto del legame tra lui e la modella venezuelana ma senza alcun riscontro da parte dei due protagonisti. Cosa accadrà con Gaia lo sapremo presto, tutto o niente. Intanto, entrambe le ex importante di Andrea Iannone sono felici con i rispettivi compagni e con grandi progetti.