Roberta Capua ricorda la storia d’amore con Massimiliano Rosolino

In quanti ricordano che Roberta Capua e Massimiliano Rosolino hanno vissuto una lunga storia d’amore? Ogni tanto il gossip rispolvera i vecchi amori ma in questo caso c’è solo lo spazio lasciato all’affetto e alla stima reciproca. Roberta Capua ex Miss Italia, Massimiliano Rosolino campione di nuoto ed entrambi hanno poi scelto la tv. Rosolino è arrivato davanti alle telecamere dopo la sua ex fidanzata; Roberta Capua era scomparsa per dedicarsi alla famiglia, da un po’ è tornata e alla rivista DiPiù racconta qualcosa in più del suo passato e del suo presente. Nessun rancore tra la Capua e Rosolino, si sono lasciati senza drammi e quando si incontrano c’è solo affetto tra loro.

ROBERTA CAPUA E MASSIMILIANO ROSOLINO UN AMORE DI VECCHIA DATA

“Non ci sentiamo con regolarità, ma se capita di incontrarci ci salutiamo con affetto. Tra noi non c’è rancore, non ci siamo lasciati in maniera brusca” ha confidato Roberta Capua ricordando i tempi in cui era la fidanzata di Massimiliano Rosolino.

Ha seguito il suo debutto all’Isola dei famosi e ammette che all’inizio non gli è piaciuto, poi si è lasciato andare e Roberta ha capito che poteva riuscire bene nel suo ruolo di inviato in Honduras: “L’ho seguito a L’Isola dei Famosi. All’inizio non mi convinceva, poi mi è piaciuto, perché si è messo in gioco in un ruolo non facile. Così come io mi sto rimettendo in gioco con Estate in diretta, il programma del mio ritorno su Rai1”.

Il ritorno in tv della Capua è recente, la sua pausa distante dagli studi televisivi è stata molto lunga, aveva paura che tutti l’avessero dimenticata, anche gli addetti ai lavori, invece non era così. Il suo modo di condurre, l’eleganza mista alla semplicità piacciono al pubblico. Cosa farà invece Rosolino dopo L’Isola dei famosi?