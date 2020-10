Roberta Capua piange per la mamma allo specchio di Oggi è un altro giorno (Foto)

Dal divano allo specchio Roberta Capua a Oggi è un altro giorno si è emozionata e ha emozionato guardando le foto della sua mamma, parlando di lei. Era ingenua quando ha vinto Miss Italia e poi la vita, il lavoro, il mondo della moda le ha mostrato la verità. Da sempre ha cercato di dare il meglio e di essere ogni giorno migliore, come le ha sempre detto il padre ma che l’ha lasciata libera di andare a vivere da sola a 18 anni a Milano. Non è stato semplice per Roberta Capua perché negli anni ’80 a Milano si sentiva dire tutti i giorni “terrona”. Racconta che una volta era in Germania per una sfilata, da poco eletta Miss Italia e un modello le chiese di dov’era dicendo poi a tutti di fare attenzione al portafoglio. Roberta Capua gli diede un ceffone che pensa che ancora lo ricordi.

ROBERTA CAPUA EMOZIONATA PER NAPOLI E MAMMA MARISA

“Solo un’anima bella come Pino Daniele poteva scrivere una canzone bella come Napule è” commenta già con gli occhi lucidi per la sua città e le immagini che segue allo specchio. Arrivano poi le immagini della sua mamma. Marisa ha partecipato a Miss Italia, bellissima come sua figlia. Roberta si commuove, no trattiene le lacrime.

Serena Bortone le chiede se c’è qualcosa che non le ha mai detto e che vorrebbe dirle adesso. “No, sa tutto. E’ stata un modello per me. Pensa che tuti credono che lei mi abbia spinto a fare Miss Italia e la moda perché anche lei veniva da quel mondo. E’ una donna modesta, raffinata, molto riservata e quando le dissi di volere andare a fare Miss Italia mi disse di farlo perché era un’esperienza che mi avrebbe dato tanto. Mi ha trasmesso invece la modestia e la gentilezza che apprezzo sempre molto”.