Bebè in arrivo per Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: l’annuncio su Gente

Qualcuno non avrebbe puntato neppure pochi centesimi su questa coppia nata nella casa del Grande Fratello VIP e invece, era proprio amore quello sbocciato durante il reality tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. I due ragazzi non si sono mai più lasciati, dopo che entrambi sono usciti dalla casa del GF VIP. E da quel momento hanno costruito tanto insieme all’inizio forse un po’ troppo mediaticamente ma poi si sono lasciati travolgere da un amore immenso che oggi li lega e li ha portati anche a prendere una decisione importante, quella di allargare la famiglia! Clizia Incorvaia è in dolce attesa! La bella influencer è incinta e Paolo Ciavarro sta per diventare papà. Clizia è già madre della piccola Nina, nata dal suo matrimonio con Francesco Sarcina e presto diventerà mamma per la seconda volta, a 40 anni. Per Clizia e Paolo, che hanno scelto di dare la notizia dalla rivista Gente, un annuncio più che speciale in questa caldissima estate!

Clizia Incorvaia incinta: come ha scoperto di aspettare un figlio

Nella loro intervista per la rivista Gente, Clizia e Paolo spiegano anche come hanno scoperto che presto avranno un bambino. Clizia si è resa conto di avere un ritardo dopo il viaggio a Lampedusa e ha deciso di mandare Paolo in missione per l’acquisto del test di gravidanza in farmacia. Appena fatto il test ha scoperto di essere incinta e con lo stick in mano ha raggiunto Paolo per dargli questa dolce notizia. Anche Paolo al settimo cielo era felicissimo e ha iniziato ad asciugare le lacrime di gioia della sua compagna!

Paolo Ciavarro ha già scelto anche il nome del bambino, non ha dubbi. Se sarà un maschietto si chiamerà Gabriele. Da piccolo gli sarebbe piaciuto avere questo nome, aveva anche detto più volte alla sua mamma che si sarebbe voluto chiamare così. Per questo ora vorrebbe dare quel nome al suo bambino, sempre che sarà un maschietto!

Non possiamo che fare i nostri migliori auguri alla coppia, per questa dolcissima notizia. Paolo e Clizia non hanno dato molti dettagli sul periodo in cui nascerà il loro bambino ma di certo nelle prossime ore, anche via social, diranno qualcosa in più ai tanti fan che li seguono ormai da due anni, con tanto amore.