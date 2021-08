Kledi Kadiu papà bis: arriva il dolce annuncio sui social

Lo aveva detto che mancava davvero pochissimo all’arrivo del bebè! E infatti oggi Kledi Kadiu direttamente dalla sua pagina Instagram ha dato l’annuncio più dolce. Oggi è diventato padre per la seconda volta! La famiglia si allarga: il 29 agosto è nato il piccolo Gabriel per la gioia di mamma e papà. Un messaggio molto breve, con la foto della manina del piccolo Gabriel, nato oggi intorno alle 14. Ma tantissima emozione immaginiamo per il ballerino e coreografo diventato padre per la seconda volta. Charlotte Lazzari e Kledi, avevano dato l’annuncio di questa seconda gravidanza via social e oggi hanno quindi rispettato la “tradizione” annunciando anche la lieta novella. Tantissimi i commenti sotto la prima foto del piccolo. Da Lorella Cuccarini, che si congratula per l’arrivo del bambino a Emanuel Lo, ex coach di Amici e amico di Kledi . Non potevano mancare anche gli auguri di Veronica Peparini, che al fianco di Kledi ha lavorato anche nella scuola. E poi tanti i messaggi anche dei ballerini professionisti di Amici, che hanno un ottimo rapporto con Kledi, che alla scuola di Maria e a Maria deve tantissimo. Davvero decine di messaggi di benvenuto per il piccolo Gabriel.

Kledi Kadiu papà bis: è nato il piccolo Gabriel

Un sogno d’amore che continua quello di Kledi e Charlotte che si sono conosciuti 5 anni fa. Il ballerino, dopo aver conosciuto quella che oggi è sua moglie, si è detto sicuro che sarebbe stata la donna della sua vita. Ne parlava con tutti gli amici e a quanto pare non sbagliava. Nel 2016 è nata la piccola Lea, e nel 2018 Kledi e Charlotte sono diventati marito e moglie.

Oggi coccolano per la prima volta tra le braccia il piccolo Gabriel e festeggiano questa giornata indimenticabile. Non possiamo che fare i nostri migliori auguri alla coppia. E benvenuto Gabriel!