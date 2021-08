Cicogne vip: chi sono le coppie dello spettacolo presto genitori

Nei prossimi mesi saranno veramente tante le donne del mondo dello spettacolo a diventare mamme, alcune anche per la prima volta! Da Francesca Sofia Novello, ad Alessia Macari, passando per Paola Turani, Eleonora Brunacci e per Clizia Incorvaia. Saranno tanti i bimbi vip che verranno al mondo dall’amore di coppie abbastanza conosciute. Iniziamo proprio da Francesca Sofia Novello, la modella che ha condotto Sanremo e che aspetta un figlio dal pilota Valentino Rossi. Per loro arriverà una bimba. E una femminuccia arriverà anche per Eleonora Brunacci e il suo Mariano Di Vaio. Dopo tre maschietti bellissimi, la coppia finalmente potrà appendere il fiocco rosa.

Fiocchi nascita vip: le coppie dello spettacolo che diventeranno genitori nei prossimi mesi

Alessia Macari, ex personaggio di Avanti un altro! e vincitrice del Grande Fratello nel 2016, aspetta il suo primo figlio da Oliver Kragl, il calciatore del Benevento. I due non conoscono ancora il sesso del nascituro ma hanno già in mente i nomi da poter assegnare al piccolo o alla piccola. Se sarà un maschio dovrebbe chiamarsi Maui, se sarà una femmina la scelta potrebbe ricadere su Sia. Molto indecisa sul nome è invece la modella e influencer Paola Turani che diventerà mamma per la prima volta e dopo tanta sofferenza e forza, come lei stessa ha raccontato sui social network. L’amatissima Tury aspetta un maschietto da suo marito Riccardo. La donna ha rivelato di non essere ancora riuscita a trovare un accordo con Riccardo per il nome e probabilmente lo scopriremo solo quando il Serpellino (così viene chiamato simpaticamente il bimbo in grembo) verrà al mondo. Ormai dovrebbe mancare veramente pochissimo.

Clizia Incorvaia mamma per la seconda volta: anche lei è incinta e aspetta un figlio

Tra le coppie vip che aspettano un figlio ci sono anche Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. Dopo essersi conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip non si sono più lasciati. Proprio pochi giorni fa hanno annunciato di aspettare un bimbo anche se è molto presto per scoprire il sesso. Clizia sarà mamma bis mentre Paolo diventerà papà per la prima volta ed è già al settimo cielo.