Baci e coccole sotto l’ombrellone per Matteo Salvini e Francesca Verdini

Matteo Salvini è stato pizzicato dal settimanale Oggi insieme alla sua fidanzata Francesca Verdini. I due sono stati paparazzati mentre si trovavano sotto l’ombrellone, in una spiaggia a Forte dei Marmi. La coppia si gode il relax ma si gode soprattutto l’amore. Salvini e la bella Francesca dividono la brandina allo stabilimento balneare e non mancano baci, carezze e coccole. Una passione che continua e che è sincera e reale a giudicare dagli scatti che sono stati fatti e pubblicati in esclusiva da Oggi. Non è la prima volta che Matteo e la Verdini vengono fotografati in atteggiamenti intimi al mare, anzi. Ormai la loro storia d’amore è una vera conferma.

Esplode l’amore a Forte dei Marmi per Matteo Salvini e la sua fidanzata Francesca Verdini

Il leader della Lega sembra davvero innamorato di Francesca Verdini. Coccole, baci e atteggiamenti non lasciano alcun dubbi ai fan della cronaca rosa. Nella bellissima località di Forte dei Marmi la coppia si lascia andare e non solo di fronte ai paparazzi ma anche ai presenti. Un bel pomeriggio sia per Matteo Salvini che per la sua Francesca, lontani dagli impregni professionali che spesso tendono a portare via del tempo ai sentimenti e alla sfera intima e privata. Sotto un’ombrellone di un lido di Forte, i due erano insieme. Chi era presente, come ha precisato il giornale Oggi, ha detto che la coppia è rimasta allo stabilimento per poche ore, più o meno dalle 15.30 alle 17.30. Due ore tra amore, passione e relax concesso.

Matteo Salvini innamorato a Forte dei Marmi: nessuno credeva alla storia con Francesca Verdini eppure…

A Forte dei Marmi esplode l’amore che, in realtà, già c’era. Eppure non tutti credevano in questa relazione tra Salvini e la giovane Francesca. Sarà per la differenza d’età? Ricordiamo che il politico ha 48 anni mentre la Verdini ne ha compiuti 29 da poche settimane. Era stato proprio il suo Matteo ad organizzarle una bellissima festa a sorpresa ad Ostia lo scorso 27 luglio in occasione del suo compleanno.