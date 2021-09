Myriam Catania e Quentin Kammerman stanno di nuovo insieme: ritorno di fiamma

Sono passate poche settimane da quando è arrivata la notizia della fine della relazione tra Myriam Catania e Quentin Kammerman. A dare la notizia era stato proprio. “Dopo averci riflettuto a lungo e dopo tanti tentativi di lavorare sulla nostra relazione come amanti, Myriam ed io abbiamo raggiunto di comune accordo che non possiamo più crescere come coppia” erano state queste le parole del pubblicitario francese. Adesso però le cose sembrano cambiate nuovamente tant’è che su Nuovo si vedono Myriam e Quentin felici e innamorati al mare in compagnia di loro figlio Jacques. Che ritorno di fiamma per la coppia!

Myriam Catania e Quentin ci ripensano: ritorno di fiamma per la coppia, baci al mare insieme al piccolo Jacques

E’ Riccardo Signoretti, il direttore del settimanale, a darne notizia sui social. “L’attrice e il pubblicitario transalpino, genitori di Jacques, pizzicati a Sabaudia in un mare d’amore“ scrive. E Myriam Catania ha rilasciato anche un’intervista per Nuovo dove parla proprio del ritorno di fiamma con il suo Quentin Kammerman. “A volte, anche quando l’amore sembra ormai finito, resta qualcosa dentro. Ed è qualcosa di inspiegabile e di inarrestabile, in grado di far riemergere un sentimento più forte di prima“ ha così spiegato l’attrice e doppiatrice al magazine. “Il lavoro impedisce a Quentin di restare a Roma. Quindi abbiamo deciso di trasformare l’ostacolo in un’opportunità: faremo un tentativo di vita insieme a Marsiglia!. Sono felice di trasferirmi da lui: Marsiglia è una città meravigliosa, c’è il mare e Jacques potrà frequentare l’asilo lì e imparare il francese. È elettrizzante” ha poi aggiunto la bella Myriam.

Myriam Catania di nuovo innamorata del suo Quentin Kammerman: risboccia l’amore

E’ di nuovo amore quindi ed è più che ufficiale. Forse il sentimento non era mai passato. Ricorderete quando l’attrice era state tra le concorrenti della casa più spiata d’Italia, al Grande Fratello Vip, dove Quentin era sempre in sostegno della sua amatissima donna. Dopo l’eliminazione di lei si mostravano insieme sorridenti e innamoratissimi. Adesso torneremo a vederli proprio così. E sicuramente sarà felice anche il loro piccolo Jacques.