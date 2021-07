E’ finita tra Myriam Catania e il papà di suo figlio, l’annuncio è di Quentin

Myriam Catania e Quentin Kammermann ci hanno provato a restare insieme, hanno lavorato sulla loro relazione ma è finita. L’amore non ha retto ed è un’altra storia d’amore importante che finisce per l’attrice che abbiamo visto nell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. E’ stato Quentin a dare l’annuncio della loro separazione da Myriam Catania. Il pubblicitario francese ha scritto un post emozionante perché parla di una coppia che ha fatto tanti tentativi per non perdersi ma che poi ha dovuto ammettere che era meglio lasciarsi. Resteranno di certo uniti per il bene del loro bambino, il bellissimo Jaques.

IL POST DI QUENTIN, LA FINE DEL LEGAME CON MYRIAM CATANIA

“Dopo averci riflettuto a lungo e dopo tanti tentativi di lavorare sulla nostra relazione come amanti, Myriam ed io abbiamo raggiunto di comune accordo che non possiamo più crescere come coppia” queste le parole che ha scelto per dire che love story è al capolinea, è finita. Si erano conosciuti per caso durante una vacanza a Ibiza e lui per Myriam Catania sembrava il compagno di vita giusto dopo la fine del matrimonio con Luca Argentero.

Fino a un po’ di tempo fa lei scriveva che Quentin e Jaques sono i suoi amori stupendi. Lui è entrato anche nella casa del GF Vip per dichiararle il suo amore e lei appariva raggiante ed emozionata nel vederlo, poco dopo sono arrivate le prime voci di crisi subito smentite dall’attrice. E’ stato Quentin a chiarire che è finita mentre Myriam come sempre non parla della sua vita privata, non lo farà nemmeno questa volta.

Quando è finita con Luca Argentero entrambi hanno chiesto il silenzio perché il dolore era immenso, anche questa volta per lei non sarà semplice. Forse ancora più difficile nel vedere che Luca è felice con Cristina e la loro piccola Nina.