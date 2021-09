Nunzia De Girolamo in vacanza in Salento: amore, famiglia, amici e divertimento

L’estate volge al termine? Non per tutti. Nunzia De Girolamo è in vacanza a Porto Cesareo, in provincia di Lecce, e si sta gustando questi ultimi giorni di mare tra amore, famiglia, amici e tanto divertimento. La conduttrice televisiva è stata paparazzata dal settimanale Oggi insieme a suo marito Francesco Boccia e la figlia Gea nelle limpide acque di uno stabilimento balneare in Salento, il Togo Bay di Porto Cesareo. Secondo il giornale la famiglia, appunto, non era sola ma in compagnia di alcuni amici. Lei 45 anni e lui 53, stanno insieme da 12 e sembrano più innamorati che mai tra baci e coccole.

Nunzia De Girolamo si diverte al mare insieme al marito Francesco Boccia e Gea: cade pure dal SUP e se la ride

Bikini con fascia di colore bianco che mette in evidenza l’abbronzatura, capelli sciolti e occhiali da sole per Nunzia De Girolamo che fa il bagno nel mare del Salento. Quello che sembra indossare meglio è però il suo sorriso. La ex deputata prova pure a stare in equilibrio sul SUP, la tavola sui cui è insieme alla figlia e un’amica di Gea. La De Girolamo sembra più felice che mai e ride a crepapelle mentre cade dalla tavola. Una vacanza serena e felice per Nunzia che non rinuncia ai baci con Francesco Boccia. I due avrebbero affittato una villetta in Puglia per trascorrere dei giorni insieme a delle altre coppie di amici che hanno tutti figli della stessa età della loro.

Nunzia De Girolamo e Francesco Boccia divisi sulle vacanze ma scelgono il Salento

Nunzia e Francesco saranno stati d’accordo sulla meta delle vacanze estive? “Anche in vacanza siamo agli “opposti”. Io sono più esigente, mi piacciono le cose di destra: lidi spaziosi, una casa comoda, bei ristoranti. Francesco è più spartano, si adatta: lo sa, no, come sono quelli di sinistra” erano state queste le parole della De Girolamo. A giudicare dal lido scelto a Porto Cesareo potrebbe aver vinto lei.