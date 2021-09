Due ex ballerini di Amici si sono sposati: per Bryan e Paola è sì per sempre

Bryan Ramirez e Paola De Filippis parteciparono alla diciassettesima edizione di Amici, quella vinta da Irama per intenderci. Si sono conosciuti nella scuola più famosa d’Italia. Lei venne eliminata ad un passo dal serale, lui venne ammesso alla face successiva del programma invece. Forse in tanti non lo sanno ma sono una coppia da tempo. Qualche settimana fa, i due ballerini avevano annunciato le nozze tramite i profili social e adesso quel sogno è diventato realtà: sono marito e moglie e sono pronti ad amarsi per sempre. Anche se questa pare non essere l’unica sorpresa per la coppia…

Bryan Ramirez e Paola De Filippis si sono sposati: il viaggio di nozze è in Puglia

“Nessuna misura del tempo è abbastanza con te, ma cominceremo con per sempre“ ha scritto Paola De Filippis sul suo profilo Instagram pubblicando le prime foto del matrimonio con il suo Bryan Ramirez. Una dedica d’amore tra le più classiche ma senz’altro pure tra le più profonde. Entrambi con abiti chiari, nel giorno più importante della loro vita erano veramente bellissimi. Condividono la stessa passione per la danza, quindi anche lo stesso lavoro. Dopo aver vissuto insieme pure l’esperienza ad Amici Di Maria De Filippi, è arrivato il sì più atteso. Al momento sarebbero in Puglia ma non è certo che questa sia loro meta per il viaggio di nozze. Certamente, se così fosse, non sarebbe affatto male.

Bryan Ramirez e Paola De Filippis di Amici si sono sposati ma adesso ci sarebbe una sorpresa: cosa succederà?

“(Non abbiamo smesso di sorprendervi) Non vedo l’ora…” ha scritto Paola De Filippis. Parole misteriose che fanno pensare. Un nuovo progetto di lavoro insieme? Oppure pensano già ad un figlio? Staremo a vedere. “Guardate mia moglie quanto è bella!” sono invece state le parole di Bryan Ramirez in una storia su Instagram. Insomma, i due talenti di Amici 17 si amano veramente tantissimo e noi non possiamo non fare i nostri migliori auguri a questa bellissima coppia!