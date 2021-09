George Clooney al Lago di Como con Amal e i figli

George Clooney è stato beccato dai fotografi del settimanale Oggi al Lago di Como insieme a tutta la sua famiglia. I paparazzi lo ha pizzicato in barca sul lago con Amal Alamuddin, sua moglie, e i figli gemelli Ella e Alexander ma non solo. Il popolarissimo attore si gode gli ultimi giorni di questa bella stagione proprio nella località italiana dove ama trascorrere del tempo da tanti anni. Clooney a Villa Oleandra ma non è l’unica tappa. Negli scatti dei fotografi, George, Amal e i bambini sembrano intenti a fare una bellissima gita a bordo di un motoscafo.

George Clooney in motoscafo al Lago di Como con la moglie e i gemelli: una bella gita di famiglia per l’attore e poi a pranzo

Dopo la gita con il motoscafo dove erano presenti anche altre persone tra cui anche la sorella dell’attore, George Clooney e la famiglia sono andati a mangiare a Cernobbio. L’attore e la famiglia sarebbero andati a pranzo con degli altri amici al Grand Hotel di Villa d’Este, tappa fissa per Clooney e Amal. La star hollywoodiana è poi tornata a bordo della barca insieme a tutti i suoi invitati per un ennesimo giro sul Lago di Como. Una vera famiglia felice a giudicare dalle foto che sono state pubblicate dal settimanale Oggi. I bimbi, per altro, oramai non sono più così piccoli e sono senz’altro più gestibili. Sarà pure per questo motivo che Clooney e la moglie hanno deciso di trasferirsi in Italia già dal mese di giugno per le vacanze insieme ai gemelli e al loro cane, una femmina di San Bernardo.

George Clooney a Como ma intanto ha già comprato una nuova casa

E se attualmente George si trova a Como, per il suo compleanno si è regalata una nuova casa. Si tratta di una proprietà in Provenza che si chiama Le Canadel. per i più curiosi, Clooney ha acquisto un palazzo del 700 che è circondato da ben 172 ettari terreno tra boschi e uliveti.