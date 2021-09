Guerra tra Niccolò Centioni e Micol Olivieri: tra gli ex Cesaroni volano parole

Ne I Cesaroni gli abbiamo visti prima come fratellastri e poi come fidanzati. Rudy e Alice hanno fatto sognare tante generazioni eppure gli attori che interpretavano i due personaggi oggi vanno tutt’altro che d’accordo. Già si sapeva che i rapporti tra Niccolò Centioni e Micol Olivieri non erano dei migliori. Tutto sarebbe nato quando i due hanno partecipato insieme a Pechino Express e hanno capito che non erano poi così compatibili come lo erano i loro Rudy e Alice. La Olivieri aveva spiegato che il game adventure è stata una bellissima esperienza ma il suo compagno non era adeguato. Centioni aveva invece detto che nessuno era adeguato ma la produzione voleva la coppia di attori. L’ex Rudy ha spiegato che Micol lo trattava male e da allora l’attrice ha chiuso l’amicizia.

Niccolò Centioni e Micol Olivieri ai ferri corti dopo essere stati protagonisti de I Cesaroni

“Le discussioni di cui parla questo ragazzo che ha lavorato con me per anni, sono discussioni che avevamo praticamente come fratello e sorella” aveva detto qualche giorno fa Micol Olivieri. “Le discussioni che non sono state montate durante Pechino Express, a sua detta, non esistono. Non è stata montata una sua frase molto grave, di cui ovviamente io non farò parola” ha precisato. “Questa famosa discussione che c’è stata fra di noi probabilmente l’ha avuta da solo il signore in questione, perché non è esistita. Nel momento in cui si è conclusa l’ultima stagione dei Cesaroni io ero incinta, ho iniziato a leggere nuove dichiarazioni, sempre su questo. Quando una persona si permette di minare la mia serenità e quella della mia famiglia a quel punto è fuori. Sfruttare la mia gravidanza, il mio matrimonio e la nascita di mia figlia per rilasciare dichiarazioni mi è sembrato squallido” ha poi continuato la ex Alice Cudicini della fiction di Canale 5 e poi non sono mancate le repliche di Niccolò che non le ha mandate a dire…

Niccolò Centioni durissimo contro Micol Olivieri: “Influencer dei miei stivali”

Come si poteva immaginare è arrivata la risposta social da parte Niccolò Centioni. Rudy Cesaroni è stato abbastanza duro contro l’ex amica e l’ex collega. “L’influencer dei miei stivali stringanti era superiore e passava sopra a tutto. Poi però all’improvviso dopo 8 anni, dal nulla, ha deciso di togliersi un sassolino dalla scarpa” tra le parole dell’attore. “Io sarei squallido perché mino la sua famiglia e la utilizzo a mio favore per emergere? Ma chi se la fila? L’ultima volta che ho parlato di lei era otto anni fa… Adesso se ne esce con questa storia. Forse è lei che sarà stanca di vendere te freschi per mantenere la linea e vuole partecipare a qualche reality sfruttando questa situazione” ha affermato Centioni.