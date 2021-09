Federica Panicucci con Marco Bacini a Venezia: che abito da favola per la conduttrice

Federica Panicucci sta per tornare in tv con Mattino 5, a partire da lunedì 20 settembre su Canale 5. Nel mentre però la conduttrice tv si è già rifatta il look ed è approdata a Venezia 78. La presentatrice della rete Mediaset è arrivata alla Mostra del Cinema di Venezia 2021 insieme a Marco Bacini. La coppia si è tenuta mano nella mano in barca prima di arrivare in hotel per il cambio d’abito e il successivo red carpet al Festival. Inutile dire che la Panicucci era meravigliosa e per il tappeto rosso ha indossato un abito che sembrava uscito da una favola.

Federica Panicucci e Marco Bacini al Festival del Cinema di Venezia, un vestito da favola ma quante difficoltà

Certo è che prima di arrivare sul red carpet di Venezia 78, Federica Panicucci ha dovuto affrontare non poche difficoltà con il suo abito da sogno. La conduttrice di Canale 5 ha indossato un vestito lungo e bianco con una cinta nera in vita. E prima dell’arrivo al Lido, Federica ha camminato per le strade della città per raggiungere l’imbarcazione che l’ha poi portata fino al tappeto rosso insieme a Marco Bacini. La donna ha raccontato tutto sul suo profilo Instagram e non è stato facile portare l’abito sano e salvo fino al Festival. A Venezia infatti c’è stata la regata e quindi la coppia si è dovuta muovere a piedi tra i passanti tenendo alto l’abito che bianco com’era sarebbe diventato nero se strisciato per terra. Almeno fino al raggiungimento dell’imbarcazione. Ma difficoltà a parte, Federica è riuscita a raggiungere la Mostra insieme al suo Marco.

Red carpet di coppia per Federica Panicucci e Marco Bacini a Venezia 78

“Una serata meravigliosa con il mio amore” sono state queste le prime parole di Federica Panicucci sui social network dopo aver sfilato sul tappeto rosso di Venezia 78 proprio insieme al suo Marco Bacini. Una coppia veramente bella e che ha incantato i presenti. Sicuramente l’abito della conduttrice non è passato inosservato. E chissà quali look ci regalerà adesso che tornerà in onda con Mattino 5. L’appuntamento, vi ricordiamo, è per il 20 di settembre.