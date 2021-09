Federica Panicucci cambia look: pronta per ripartire con Mattino 5

L’estate ormai è agli sgoccioli. Per molti è terminata da tempo perché le ferie non sempre sono così lunghe. Si ricomincia a lavorare anche per le stelle della televisione italiana perché la nuova stagione sta per ricominciare. E’ il caso di Federica Panicucci. L’apprezzatissima conduttrice di Mediaset sta per tornare con la nuova edizione di Mattino 5. La messa in onda del programma tv è slittata di ben due settimane rispetto alla prima data che era stata prefissata inizialmente. Si partirà infatti da lunedì 20 settembre, come sempre fino al venerdì su Canale 5. Federica sarà insieme a Francesco Vecchi ed è già passata a rifarsi il look per la ripartenza.

Il nuovo look di Federica Panicucci prima di Mattino 5: ha tagliato i capelli ma non voleva

C’è da dire che Federica Panicucci è decisamente nota anche per il suo taglio di capelli. La conduttrice tv ha sempre amato la sua folta chioma bionda e ha sempre prediletto il capello lungo. Eppure prima dell’inizio di Mattino 5 ha sorpreso tutti perché ha deciso inaspettatamente di tagliare i capelli. Non troppo in realtà ma per chi ama i capelli lunghi è sempre un trauma andare dal parrucchiere e vederlo con le forbici in mano. La Panicucci si è recata da Aldo Coppola proprio dopo che ci è andata Simona Ventura. La collega era stata un po’ criticata sui social in quel caso. Ma torniamo a noi. “Siiii!! Sei riuscito a tagliarmi un po’ i capelli” ha scritto su Instagram al suo parrucchiere Farruggia, l’hairstylist a cui si rivolgono tante vip come Alice Campello, Giulia Salemi o Bianca Atzei. Dalla descrizione comunque Federica non sembrava così convinta eppure il risultato finale è veramente fantastico, sta benissimo.

Complimenti social per Federica Panicucci che ha finalmente tagliato i capelli

I complimenti sono arrivati subito su Instagram da parte di colleghe famose come Rita Rusic ma anche da parte di tanti fan. “Come fare a scordare i tuoi lunghi capelli tornando indietro col tempo”, “Bellissima.!!! Non tagliarli più , ti rivoglio con i capelli chilometrici”, “Molto meglio, stai benissimo” si legge sotto l’ultimo post social di Federica Panicucci.