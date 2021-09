Giulio Berruti e Maria Elena Boschi, esplode la passione a Ponza

Giulio Berruti e Maria Elena Boschi sembrano un’altra coppia, in vacanza a Ponza avvinghiati, colti da una irrefrenabile passione. L’attore e la deputata non sono più timidi, forse sicuri della loro storia d’amore non desiderano più essere così tanto discreti. Prima si nascondevano, a stento si vedevano passeggiare mano nella mano, si accarezzavano con gli occhi, adesso tutto è cambiato. E’ il settimanale Diva e Donna a beccare Maria Elena Boschi e Giulio Berruti più innamorati e pieni di passione che mai. La ritrosia non c’è più e ha lasciato spazio alle effusioni nel mare di Ponza. Questa volta non hanno pensato ai paparazzi, sembra non abbiano più intenzione di reprimere i loro momenti, anche quelli intimi. Le acque fredde e bellissime di Ponza, gli abbracci, i baci, che coppia sul finire dell’estate.

Il feeling tra Giulio Berruti e Maria Elena Boschi

Entrambi hanno sempre cercato di proteggere la loro vita privata, agli inizi del loro amore era difficile strappare a entrambi qualunque commento. Dicevano di essere solo amici, poi l’ammissione di una tenera storia d’amore, le presentazioni in famiglia e adesso l’esplosione al largo delle acque pontine. Prima di tornare alla vita di sempre la coppia si regala molto di più.

Il loro legame ha superato il lockdown, il covid e tutte le difficoltà, adesso sembra che abbiano intenzione di fare un altro passo. I primi incontri segreti durati mesi, poi i primi commenti che incoraggiavano il gossip, le prime dichiarazioni importanti, quelle sul desiderio di creare una famiglia, di sposarsi, di avere dei figli. Per il momento sono solo vacanze e foto rubate dai paparazzi, chissà se dalla passione si passerà all’altare. Magari la prossima estate sarà quella giusta ma è molto probabile che la Boschi e Berruti faranno tutto in gran segreto, pronti a rivelare ogni cosa solo dopo.