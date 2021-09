Clizia Incorvaia mostra il pancino ed Eleonora Giorgi trasloca per fare la nonna

Body rosso, un nuovo taglio di capelli e una mela rossa, così Clizia Incorvaia mostra il suo pancino sui social. La mela rossa è la grandezza del suo bebè, non sa ancora se è maschio o femmina ma il suo corpo è in trasformazione e Paolo Ciavarro non vede l’ora di vederla col pancione. Dolcissima Clizia Incorvaia sceglie la frutta per seguire la crescita del suo gnometto o gnometta, come dice lei. I suoceri sono felicissimi, ha sentito Massimo Ciavarro ma lui non ha ancora condiviso tutta l’emozione di diventare nonni con Eleonora Giorgi. L’attrice ha invece subito rivelato tutta la sua gioia e sembra che abbia anche deciso di traslocare. Una suocera perfetta, una nonna perfetta, che dalla periferia di Roma si prepara al trasloco in pieno centro per aiutare il figlio e la nuora quando nascerà il nipotino.

Eleonora Giorgi: Massimo Ciavarro non l’ha ancora chiamata per condividere la gioia di diventare nonni

DLa Giorgi conosce bene il suo marito, sa che è un vero orso, sa che è felice ed emozionato perché è la Incorvaia ad avere parlato con lui. “Non mi ha ancora fatto una telefonata per condividere con me la gioia di diventare nonni. Lo conosco, è fatto così: c’è ancora un grande affetto tra noi ma Massimo è burbero, un vero e proprio orso” ha spiegato Eleonora alla rivista Di Più.

La gravidanza intanto procede serena, Clizia è alla 15esima settimana, il bebè nascerà nella Capitale e la piccola Nina non vede l’ora di diventare sorella maggiore mentre continua a dare bacini al pancino della sua mamma.

“Oggi sei grande quanto una mela – scrive l’influencer – Pensa che papà non vede l’ora di vedermi con il pancione!!! E voi siete team pancino o pancione? come vivete la trasformazione del vostro corpo?” chiede alle sue follower che la seguono ammirando la sua favola d’amore.