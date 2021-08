Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, album dei ricordi in attesa del figlio: “Stanchezza mista a felicità”

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno scoperto da poco che diventeranno genitori e sembrano sempre più felici insieme per l’arrivo del piccolo. Ancora non si conosce il sesso del nascituro ed in effetti è ancora presto visto che la showgirl è ancora a tre mesi di gravidanza. La coppia si è conosciuta all’interno della casa del Grande Fratello Vip quando veramente in pochi sembravano credere nella loro storia d’amore. La relazione va invece avanti a gonfie vele e l’arrivo di un bimbo conferma il sentimento. Adesso Clizia e Paolo iniziano a collezionare i momenti di attesa tra foto, video e pensieri prima della nascita.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, il pancino di 3 mesi: “Saremo una famiglia”

Clizia inizialmente ha deciso di mantenere segreta la sua gravidanza fino a che poi non ha dato l’annuncio ufficiale insieme a Paolo Ciavarro. Adesso il suo pancino è ancora piccolo, è a 3 mesi. Nonostante ciò i social network della coppia stanno iniziando a diventare un vero e proprio album fotografico dei ricordi in attesa della nascita del figlio o della figlia. Nell’ultimo post pubblicato dalla Incorvaia si legge: “Tre mesi di attese, stanchezza mista a felicità pura e adesso la consapevolezza e il poterlo gridare al mondo: Saremo una famiglia! Ti amo, e amo già tanto gnometto/a”. Un video veramente molto tenero e carino quello pubblicato dalla ex concorrente del GF Vip. Dall’ecografia, alla crescita della pancia, fino a Paolo Ciavarro che mostra anche il suo di pancione! Tanto amore che sembra voler esplodere.

Clizia e Paolo felicissimi per l’arrivo del figlio: per la Incorvaia sarà la seconda volta dopo Nina

La felicità di Clizia e Paolo è evidente a tutti. La Incorvaia diventerà mamma per la seconda volta. Lei ha una bimba di 6 anni che si chiama Nina, avuta dal suo ex Francesco Sarcina, il leader de Le Vibrazioni. La piccola Nina avrà presto una sorellina o un fratellino! Per Ciavarro invece sarà la prima volta ma entrambi sembrano davvero emozionatissimi.

Vi lasciamo in allegato l’ultimo video social che ha postato Clizia Incorvaia sul suo profilo Instagram: