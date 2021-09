Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli: le foto con il figlio, le vacanze con la famiglia allargata

Emanuele Silvio Berlusconi è nato lo scorso 28 luglio e la rivista Chi pubblica le foto di papà Luigi Berlusconi e mamma Federica Fumagalli, facendo ovviamente attenzione a non mostrare il visino del neonato. Sono in vacanza a Porto Rotondo e sono le prime foto del figlio più piccolo di Silvio Berlusconi in versione papà. Luigi Berlusconi tenerissimo tiene tra le braccia il suo bebè, attento, poi spinge la carrozzina ignaro di concedersi ai paparazzi. La coppia è da sempre molto riservata, anche del loro matrimonio si è visto ben poco. Ovviamente hanno alloggiato in villa Certosa ma non erano soli. In Sardegna per gli ultimi giorni di vacanze c’era anche Giorgio Valaguzza, l’ex compagno di Barbara Berlusconi, con i figli Alessandro ed Edoardo. Una famiglia allargata che regala il buon esempio, presenti anche la nuova compagna di Valaguzza, Martina Franzoni, e la piccola Lea che non ha ancora compiuto un anno.

Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli insieme da nove anni

Della coppia il gossip non può raccontare perché riescono a proteggere in modo perfetto la loro famiglia, la vita privata, il loro amore. Delle vacanze in famiglia tutti insieme invece si può raccontare tanto. A Villa Certosa c’erano anche i nonni materni del piccolo Emanuele Silvio: Tiziana e Fabio Fumagalli. La famiglia diventa sempre più numerosa tra nipoti e nuovi compagni, consuoceri ed ex.

Lo scorso ottobre le nozze del giovane Berlusconi dopo ben nove anni di fidanzamento. Un passo importante per la coppia arrivato con il desiderio di diventare genitori, un desiderio subito realizzato. Il gossip li insegue ma loro non danno modo di raccontare nulla. Luigi Berlusconi ha 32 anni ed è il quinto figlio di Silvio Berlusconi, il terzo nato dal legame con Veronica Lario. Federica Fumagalli ha 31 anni. Oltre alle professioni che svolgono si conosce ben poco del loro mondo.