Briga sposa Arianna Montefiori, la data arriva dal red carpet di Venezia

Un anno fa Briga aveva annunciato il matrimonio con Arianna Montefiori, ieri dopo il red carpet di Venezia il cantante di Amici ha confermato che le nozze sono imminenti rivelando la data. Briga e Arianna Montefiori si sposeranno il prossimo 18 dicembre, un matrimonio in pieno freddo, una scelta diversa dalle solite date dei promessi sposi. In coppia mano nella mano, sorridenti, innamorati così si sono presentati Briga e Arianna sul tappeto rosso in occasione della Mostra del Cinema di Venezia. Un luogo perfetto per annunciare la data del matrimonio tra un bacio concesso ai fotografi e l’emozione descritta poi sui social.

L’emozione di Arianna Montefiori e Briga a Venezia e per il matrimonio

“Che emozione ragazzi! Incredibile…!” ha commentato subito l’attrice pubblicando gli scatti con il fidanzato per poi aggiungere poco fa la data delle nozze: “Il 18 dicembre non vedo l’ora di sposarti! Guai a te se scappi”. Tenera la risposta del cantante: “Ma ndo vado amore”.

Elegantissimi in passerella: “Con la mia Principessa sul Red Carpet di Venezia” e lui la fa volteggiare rivelando a tutti che presto sarà sua moglie.

Chi segue Amici di Maria De Filippi conosce bene Briga, era il 2015 e arrivò secondo nella classifica finale del serale. Ariana Montefiori l’abbiamo ammirata nelle puntate di Che Dio ci aiuti nel ruolo di Valentina Valpreda e poi ne L’Isola di Pietro, inoltre ne Il paradiso delle signore.

Legati da due anni d’amore Briga e Arianna Montefiori stanno entusiasmando i fan con la loro storia d’amore, le loro dichiarazioni, il desiderio di diventare presto una famiglia.

L’ultimo disco del cantante risale al 2018, Che cosa ci siamo fatti. Nel 2019 ha partecipato al Festival di Sanremo ma con Un po’ come la vita in coppia con Patty Pravo è arrivato solo 21esimo. Chissà quali progetti ha per il suo futuro, intanto organizza le nozze, è questo il sogno più importante da realizzare adesso.