Cristina Chiabotto e Marco Roscio festeggiano l’anniversario di matrimonio

Il 21 settembre 2021 Cristina Chiabotto e Marco Roscio si sono sposati, oggi festeggiano il secondo anniversario di matrimonio, più felici e innamorati di prima. Con loro adesso c’è anche la piccola Luce, nata lo scorso 7 maggio; cosa possono desiderare di più? Niente, hanno da poco terminato le vacanze in tre e anche il ritorno alla loro normalità è per la coppia favoloso, come continuano a scrivere sui social. Cristina Chiabotto ha condiviso una delle tante foto del loro matrimonio scrivendo semplicemente la data e “Noi”. Non ha resistito e tra le storie Instagram ha condiviso altri momenti speciali delle loro nozze. L’ex Miss Italia ricorda ogni istante di questa data così speciale e oggi ricorda esattamente cosa stava facendo prima del sì, tutti i preparativi, i dettagli che hanno reso meraviglioso il giorno del loro matrimonio.

Cristina Chiabotto festeggia in tre il secondo anniversario di nozze

Sarà quasi impossibile per la Chiabotto e Marco Roscio festeggiare l’anniversario come lo scorso anno ma magari questa volta potrebbe essere suo marito a stupirla. Per il primo anno di matrimonio la splendida Cristina aveva regalato ad entrambi il film sul loro amore, un vero film al cinema con loro due che erano gli unici spettatori in un contesto davvero romantico.

Per il secondo anniversario c’è anche la piccola Luce, è lei il regalo più grande ma intanto anche Marco ha condiviso vari momenti di quella giornata di due anni fa così speciale. Chissà cosa ha organizzato per sua moglie.

Fino a pochi anni fa l’ex Miss Italia non avrebbe mai immaginato una vita come quella che oggi la rende la donna più felice al mondo. Non pensava al matrimonio, non era ancora pronta per diventare mamma nonostante i 12 anni di relazione con Fabio Fulco. Poi è arrivato Marco e tutto è cambiato.