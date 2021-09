Georgette Polizzi e Davide Tresse scoprono il sesso del figlio: baby shower iconico (Video)

Sono passati pochi giorni da quando Georgette Polizzi ha rivelato di aspettare un figlio. Un percorso sicuramente non semplice per la stilista e per il suo Davide Tresse. La Polly ha dimostrato tanta forza e dopo due anni dall’inizio di un percorso di procreazione assistita è finalmente in dolce attesa. Una notizia bellissima per la coppia che si è fatta conoscere al pubblico grazie alla partecipazione a Temptation island. Adesso Georgette e Davide hanno scoperto il sesso del piccolo ma si sa che la Polizzi è una donna tutt’altro che scontata e ama la creatività. Il baby shower è stato assolutamente iconico.

Il baby shower di Georgette Polizzi e Davide Tresse particolare e divertente: la coppia aspetta una femminuccia

Georgette ha pubblicato il particolarissimo video del baby shower sul suo profilo Instagram. Potevano mancare colori, vernici e creatività? Ovviamente no, chi segue la Polizzi forse già lo immaginava. “Un urlo di gioia raggiunge il mio ufficio : “Polly è arrivata la mail con il sesso dal laboratorio che ha fatto l’analisi pre-impianto”” ha così raccontato la stilista su Instagram. “In quel momento mi pietrifico e mi rendo conto che sto per dare un’identità al nostro piccolo miracolo. Guardo Davide e gli dico “Momo lo facciamo?!?” La settimana prima avevo ordinato delle tute e delle visiere perché lo immaginavo proprio così il girno nel quale avremmo scoperto il sesso” ha così spiegato ai suoi followers che la seguono con tanto affetto. Sono stati i colori a svelare il sesso del piccolo/a in arrivo, proprio quei colori che hanno salvato Georgette in passato.

“Ho la pelle d’oca se ripenso al momento nel quale ho aperto gli occhi e ho visto il colore sulla mia visiera.

Fin dal primo giorno abbiamo sempre chiamato il nostro miracolo con un nome, un nome solo, e quello è stato e sarà, come se sapessimo che il destino aveva deciso che era giusto così” sono state ancora le parole della Polizzi nel lungo post su Instagram. Lei e Davide Tresse hanno indossato queste tute e sopra alle tute il colore che è scoppiato è stato il rosa: avranno una femminuccia e se lo sentivano.

Georgette Polizzi pronta a una nuova vita: il piccolo miracolo ora è realità

“È arrivato il momento di cambiare il mio destino dando al nostro miracolo tutto ciò che io non ho avuto, tutto ciò che la piccola Polly affacciata alla finestra sognava. La tua mamma e il tuo papà hanno imparato a credere nei miracoli e tu ora sei realtà“ sono state le parole di Georgette che poi ci ha deliziati e fatti emozionare pubblicando il video del baby shower che vi lasciamo qui sotto.