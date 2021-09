Loredana Lecciso orgogliosa della somiglianza tra Al Bano e il figlio: “E’ il suo sosia”

Una bella sorpresa ieri per chi seguiva Al Bano nella sua intervista a Verissimo: l’arrivo di suo figlio. Tutti hanno notato la forte somiglianza tra padre e figlio ma qualcuno ha fatto notare che Al Bano jr detto Bido è molto simile anche alla mamma, Loredana Lecciso. Sui social la Lecciso ha condiviso soprattutto i commenti di chi ha notato che suo figlio è identico al suo compagno, è il suo sosia. Una somiglianza che per molti è davvero incredibile, ma in molti sono rimasti colpiti dalla maturità mostrata dal figlio più piccolo del cantante pugliese. Giovanissimo, da poco ha compiuto 18 anni, timido ma non così tanto da rifiutare l’invito di Verissimo, anche se l’ha fatto solo per suo padre.

Il figlio di Al Bano e Loredana Lecciso in una rara apparizione in tv

Bido a differenza di sua sorella di Jasmine e anche degli altri fratelli maggiori, non ha alcuna intenzione di diventare un personaggio famoso, di fare parte del mondo dello spettacolo. “Non ho questa vocazione” ha confidato nello studio di Verissimo. Lui preferisce studiare e trovare un altro percorso. Sicuro ha spiegato che la notorietà di Al Bano e Loredana Lecciso non lo influenza più di tanto.

“Mio padre mi ha insegnato a vivere con i piedi per terra e cerco sempre di avere un buon equilibrio, come per appunto, tra me e la notorietà loro. Ma è una cosa che non mi influenza, ripeto, io non cerco la notorietà, penso che non mi si addice”. Al Bano jr ha aggiunto che tende ad evitare le uscite in tv, non gli va di parlare della sua vita ma per il papà ha fatto una vera eccezione.

Loredana Lecciso non potrebbe essere più orgogliosa di suo figlio che nell’intervista ha anche raccontato del rapporto che ha con suo padre: “Abbiamo un rapporto abbastanza buono. E’ un normale rapporto tra un padre e un figlio, a volte ci sono naturali incomprensioni, ma tutto assolutamente nella norma”.