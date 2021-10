Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli c’è il bacio ma è realtà o fiction?

Benedetta Porcaroli e Riccardo Scamarcio, a detta di molti, sarebbero una nuova coppia. I due attori non hanno nè confermato nè smentito e di solito chi tace, acconsente, come si suol dire. Oggi sono state pubblicate in rete le foto che dimostrerebbero di questi baci tra i due e che sarebbero la prova di una relazione. Come ben sappiamo però Riccardo e Benedetta sono compagni si, ma anche sul set e questo significa che quelle foto potrebbero arrivare da un set cinematografico. Chi ci conferma che si tratti invece di un bacio reale? Così a primo acchito tra l’altro, i baci che i due attori si scambiano, sembrerebbero essere parecchio cinematografici.

Benedetta Porcaroli e Riccardo Scamarcio ci sono i baci, ma sono veri?

I due attori hanno recitato fianco a fianco ne “La scuola cattolica” di Stefano Mordini, e secondo le riviste di cronaca rosa, l’intesa tra i due pare aver superato il set. Scamarcio, padre di una bimba nata a luglio 2020 dalla relazione con Angharad Wood, lei tornata single dopo una lunga storia con il regista Michele Alhaique. Sono stati beccati a Roma mentre si scambiavano teneri baci. Ma siamo davvero sicuri che questi siano i baci di due innamorati, perchè a giudicare dalle foto ( potete vedere l’immagine che apre il nostro articolo) non ci sembra una passione travolgente quella tra i due attori. Si dice che Scamarcio abbia lasciato la madre di sua figlia perchè ha perso la testa per Benedetta, ma sarà vero?

A Venezia potevano debuttare sul red carpet insieme, invece Scamarcio ha preferito non presentarsi in Laguna e Benedetta ci è arrivata da sola bella e felice come non mai. Per le rivista di cronaca rosa non ci sono dubbi: Benedetta e Riccardo sono una nuova coppia. E perchè se così fosse, non dirlo pubblicamente, come mai i due attori hanno deciso di non commentare? E’ passato più di un mese da quando queste indiscrezioni sono arrivate alla stampa e per il momento, i due attori hanno deciso di tacere!