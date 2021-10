E’ finita tra le Elodie e Marracash? Accanto a lei appare Davide Rossi

Le voci sulla rottura tra Elodie e Marracash girano già da un po’ ma adesso sono ancora più insistenti per le foto di lei con Davide Rossi. E’ la rivista Chi a paparazzare quella che potrebbe sembrare una nuova coppia ma siamo in realtà ancora in attesa di sapere con certezza se davvero è finita tra Elodie e il rapper. Il gossip si scatena ma anche Elodie con i suoi commenti ha scatenato la cronaca rosa, parlando di una storia difficile con Marracash. Un tempo era molto simili, oggi così diversi da mettere tutto in crisi. Nell’attesa di sapere dalla coppia o ex coppia se davvero si sono lasciati scopriamo chi è Davide Rossi.

Una foto mano nella mano scatena il gossip su Elodie e Davide Rossi

“Una nuova stagione sembra essere finita tra la cantante e il rapper Marracash. Ora accanto a lei è comparso Davide Rossi” scrive il magazine Chi e rivela che lui è ex modello e manager di Armani “con cui pare esserci molta sintonia”. Sul settimanale di Alfonso Signorini potremo leggere tutto nel dettaglio ma intanto i fan di entrambi sono increduli. Elodie è stata paparazzata per le strade di Milano con Davide Rossi ma non erano soli. Ci sono però le loro mani e gli sguardi attenti a fare pensare che il loro flirt sia reale, che davvero ci sia una nuova coppia.

Poche settimane fa la cantante aveva confessato a Vanity Fair che la storia d’amore con il rapper era stimolante ma al tempo stesso faticosa, aggiungendo che il loro mestiere crea alti e bassi, che sono molto diversi, lei ben più leggera, lui “come se scrivesse con il sangue”. Era una diversità che le piaceva, poi cosa è successo?

Chi dirà per prima come è andata o smentirà del tutto il gossip? Forse nessuno dei tre.

